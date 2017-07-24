صندوق النقد يبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير

وكالات:





أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 5ر3% لهذا العام و6ر3% في 2018، وفقا للتحديث ربع السنوي الصادر عن الصندوق اليوم الاثنين.



