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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد يبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير
الإثنين 24 يوليه 2017 07:50 ص
صندوق النقد الدولي
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولي
وكالات:
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 5ر3% لهذا العام و6ر3% في 2018، وفقا للتحديث ربع السنوي الصادر عن الصندوق اليوم الاثنين.
وقال موريس اوبستفيلد، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ومقره واشنطن: «إن الانتعاش في النمو العالمي الذي توقعناه في أبريل يستند إلى أساس أكثر رسوخا».
صندوق النقد
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