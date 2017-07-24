جمارك السلوم تحبط تهريب كمية من الأدوية

وكالات:





أحبطت جمارك السلوم- برئاسة محمد عثمان- محاولة تهريب كمية من الأدوية المحلية والأجنبية.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك- في تصريح، الأحد- إن مأمور الحركة محمود عبدالعزيز اشتبه في سائق سيارة نقل متجهة إلى ليبيا، وبتفتيش السيارة تبين وجود 1800 علبه أدوية محلية وأجنبية.