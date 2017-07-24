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نقل وملاحة
جمارك السلوم تحبط تهريب كمية من الأدوية
الإثنين 24 يوليه 2017 01:26 ص
إحباط تهريب 9145 عبوات مستحضرات تجميل وأدوية
أخر الأخبار
إحباط تهريب 9145 عبوات مستحضرات تجميل وأدوية
وكالات:
أحبطت جمارك السلوم- برئاسة محمد عثمان- محاولة تهريب كمية من الأدوية المحلية والأجنبية.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك- في تصريح، الأحد- إن مأمور الحركة محمود عبدالعزيز اشتبه في سائق سيارة نقل متجهة إلى ليبيا، وبتفتيش السيارة تبين وجود 1800 علبه أدوية محلية وأجنبية.
وقرر أحمد عبدالوهاب مدير عام جمارك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
مصلحة الجمارك
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