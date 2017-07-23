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اقتصاد وأسواق
مدابغ الجلود تستغيث بالرئيس لحل مشاكل نقل الروبيكي
الأحد 23 يوليه 2017 07:38 م
مدبغة مدابغ
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مدبغة مدابغ
عمر سالم
قالت حنان الصعيدي، عضو البرلمان السابق، إن أصحاب المدابغ تقدمت بطلب لغرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات تتضمن مشاكلهم منذ عام 2009، وتتضمن مطالبهم التوسع فى المساحات المخصصة للتوسع، إلا أن الغرفة تتجاهل تلك المطالب حتى الآن.
وأضافت خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم أن أصحاب الورش المتضررة تقدموا بمذكرة لوزير التجارة والصناعة، للحد من ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة إلا أنه لم يتم الرد، نظرا لارتفاع أسعار الخامات.
واستغاث أصحاب الورش المتضررة بالرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل للحد من المشكلة، خاصة أنه يتوجه لمحاربة الفساد، لافتة إلى أن الجلد المصري بينافس فى جميع دول العالم، ولكن لا تستطيع الدولة المحافظة على تلك الصناعة فى ظل عدم العادلة بين الورش.
وطالبت لجنة الدباغة بأن ترجع التعويضات التي طرحت بدون وجه حق، وطالبت بعقد لقاء مع مسئولى وزارة الصناعة لطرح مشاكلهم.
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