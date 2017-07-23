مسار صاعد لحركة شهادة إيداع التجاري الدولي

بورصة لندن

أسماء السيد :



اقتنصت شهادة إيداع البنك التجاري الدولي مصر CIB نسبة الصعود الأكبر بتعاملات الـ "gdr's" خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.9%.



وأنهت شهادة ايداع "التجاري الدولي" تعاملاتها أول أمس الجمعة عند 4.94 دولار مقارنة بـ 4.85 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع المنقضي .



كما ارتفعت شهادة ايداع المجموعة المالية "هيرمس" بنسبة 1.5% لتسجل 2.68 دولار مقارنة بـ 2.64 دولار الأسبوع الماضي .



وعلى صعيد الثبات فقد ظلت شهادة ايداع شركة "ايديتا" للصناعات الغذائية عند 5.25 وهو نفس إغلاقها الأسبوع الماضي، إضافة إلي ثبات شهادة ايداع "otmt" عند 0.30 دولار وهو نفس اغلاقها منذ 10 إبريل المنقضي .



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي، إذ سجل المؤشر الرئيسي "egx30" 13715 نقطة بهبوط بلغ 0.78%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.56% عند 675 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.03% عند 1555 نقطة .



