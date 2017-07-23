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استثمار
رئيس الوزراء يتابع خطط تنمية الإسكندرية ومطروح والبحيرة
الأحد 23 يوليه 2017 04:32 م
شريف اسماعيل 1111
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شريف اسماعيل 1111
المال - خاص
عقد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع وزير التنمية المحلية ومحافظي الاسكندرية ومطروح والبحيرة بمقر مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى المحافظات الثلاثة.
وفى خلال الإجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفقاً للمواعيد المحددة إلي جانب أهمية سرعة الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي تحتاجها تلك المحافظات لتلبية كافة احتياجات المواطنين فى مختلف المجالات، كما وجه بالإستمرار فى إزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة دون توقف والسير فى إجراءات تقنين الأراضي حفاظا علي حقوق الدولة والمواطنين.
وفي بداية الإجتماع عرض محافظ الاسكندرية تقريراً شاملاً حول المقومات والفرص التنموية والاستثمارية بالمحافظة فى مختلف المجالات فى مقدمتها قطاع التعدين والزراعة والموارد المائية، كما تطرق إلي قضايا وتحديات التنمية المستقبلية للمحافظة، وأوضح أن أهداف خطط التنمية للمحافظة تشمل تطوير الخدمات السياحية والبنية الاساسية للإستفادة من المقومات السياحية بالمحافظة وكذلك وضع خطط لتطوير القطاعات الصناعية بالمحافظة بما يتلائم مع منهج الاستدامة والمحافظة علي البيئة، وذلك إلي جانب وضع خطط لتحسين القطاع الزراعى والاستزراع السمكي والاستفادة من المقومات البشرية خاصة بمناطق الاستصلاح الجديدة وبحيرة مريوط.
وتناول محافظ الاسكندرية فى تقريره المشروعات التي تم تنفيذها علي ارض الواقع ومنها تنفيذ 1632 وحدة سكنية بمشروع "بشاير الخير1" بتكلفة 300 مليون جنيه، إلي جانب تنفيذ 558 عمارة سكنية ببرج العرب ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعي، وإنشاء 20 مدرسة، وتوريد 229 اتوبيس وميني باص جديد، وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول 107 كيلومترات، كما تطرق إلي المشروعات الجارى تنفيذها وفى مقدمتها إنشاء نفق كيلوباترا، وتطوير حديقة الشلاشلات، وإنشاء الطريق الدائرى بطول 9 كيلومتر، وإنشاء مستشفي العجمي، ومشروع مساكن المكس.
ومن جانبه تناول محافظ مطروح في تقريره أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة خاصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وصوامع تخزين الغلال، وتطوير مصنع الغاز للقضاء علي مشكلة البوتاجاز بالمحافظة، وتطوير مصنع الوجبة المدرسية لتغطية احتياجات المحافظة بالكامل، وتطوير مصنع التمور بواحة سيوة، وإنشاء مصنع للأطراف الصناعية. كما اشار محافظ مطروح إلي جهود المجتمع المدني فى مجالات التنمية بالمحافظة، موضحاً أن إنشاء ميناء جغبوب يمثل احد أهم المشروعات الاقتصادية والتنموية لمصر في المرحلة المقبلة.
فيما قدمت محافِظة البحيرة تقريراً شاملاً حول موقف المشروعات التي تم الإنتهاء منها والجارى تنفيذها فى مختلف المجالات وفى مقدمتها مشروعات قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم، واشارت إلي أن مشروع تطوير مدينة رشيد يحتل أولوية قصوى فى مشروعات المحافظة إلي جانب تطوير بحيرة إدكو. كما تناولت الفرص الإستثمارية بالمناطق الإقتصادية الأربعة بالمحافظة، موضحة أن إنشاء مشروع البورصة السلعية والتي تقام علي 57 فدان بمنطقة التحرير بمركز بدر يهدف إلي تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق والحد من التجارة العشوائية.
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