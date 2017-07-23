برلمانى يطالب الوطنية للإعلام بإعلان خطتها لإصلاح ماسبيرو

شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء

ياسمين فواز



تقدم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بشأن ما وصل إليه حال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من تدنى فى المستوى المهنى والإداري.



وتساءل عبدالقادر، ماذا قدمت الهيئة الوطنية للإعلام على مدار الأشهر الثلاث الماضية، فيما يخص مشروع تطوير ماسبيرو، وهو مشروع الهيئة الأول الذي ينتظره جميع العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإعادة هيكلة هذا الصرح الإعلامي الكبير، لإعادته إلى مكانته الريادية فى الإعلام المرئى والمسموع.



وطالب عبدالقادر مسئولى الهيئة، بـ"ضرورة الإعلان عن الإجراءات التي توصلت إليها للاستفادة من الطاقات المهدرة داخل قطاعات ماسبيرو، والعمل على إعادة جذب أبناء ماسبيرو من الإعلاميين، والفنيين الذين هجروا ماسبيرو، وساهموا فى إنجاح فضائيات كثيرة، وشدد عبدالقادر، على ضرورة وضع خطط إعلامية لتخريج أجيال جديدة يمكنها تحمل المسئولية المهنية والقيادات خلال الفترات القادمة".



وكشف النائب تامر عبدالقادر، عن أن هناك أمورًا عديدة تحتاج إلى إعادة تقييم ومحاسبة المسئولين عما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من صور لإحدى المذيعات بالتليفزيون المصري على الهواء مباشرة وقد تصببت عرقا بسبب حدوث عطل فني في أجهزة التكييف داخل الاستوديوهات، وهو ما يكشف عن وجود إهمال جسيم في التعامل، وهو ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة تسيء لمؤسسة إعلامية عريقة تمثل إعلام الدولة الرسمى والعاملين بها، في الوقت الذي تجاهلا فيه الهيئة الواقعة وكأن شيئًا لم يحدث.