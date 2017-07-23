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سيـــاســة
الجامعة العربية تحذر: القدس خط أحمر وإسرائيل تلعب بالنار
الأحد 23 يوليه 2017 02:52 م
الجامعة العربية
أخر الأخبار
الجامعة العربية
خالد بدر الدين:
حذرت جامعة الدول العربية اليوم الأحد، في بيان صادر باسم أمينها العام أحمد أبو الغيط، إسرائيل من أنها "تلعب بالنار" من خلال الإجراءات التي تتخذها في البلدة القديمة في القدس، وقالت إن القدس "خط أحمر".
وأعلن بيان آخر أصدره محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا يوم الأربعاء، من هذا الأسبوع؛ للنظر في موضوع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وفي حرم المسجد الأقصى الشريف.
وذكرت وكالة رويترز، أن إعلان إسرائيل تركيب أجهزة للكشف عن المعادن ليمر منها المصلون بعد مقتل اثنين من أفراد الشرطة الإسرائيلية المتمركزة في محيط المسجد الأقصى أثار الفلسطينيين، خاصة بعد أن منعت إسرائيل الصلاة في المسجد الأقصى وسط احتجاجات فلسطينية تلاها اندلاع عنف متبادل أوقع عددا من القتلى والمصابين.
وقال البيان الصادر باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية "القدس خط أحمر لا يقبل العرب والمسلمون المساس به وإن ما يحدث اليوم من قبل دولة الاحتلال هو محاولة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة بما في ذلك الحرم القدسي الشريف".
وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية تجعل منطقة الشرق الأوسط تتجه إلى منحنى بالغ الخطورة من خلال تبنيها لسياسات وإجراءات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما تستفز مشاعر كل عربي ومسلم باتساع العالمين العربي والإسلامي".
ومضى قائلا إن إسرائيل "تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي وتعمل على استدعاء البعد الديني في الصراع مع الفلسطينيين مما سيكون له تداعيات خطيرة في المستقبل".
وقال عفيفي في بيانه "في ضوء الاتصالات المكثفة التي جرت على مدى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وبناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية دعمه عدد من الدول الأعضاء في الجامعة فقد تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.
القدس
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