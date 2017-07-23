الأهلي يعاقب عماد متعب وصالح جمعة

عماد متعب

علي المصري:



قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم توقيع عقوبة مالية كبيرة على عماد متعب، مهاجم الفريق الأول؛ نظرا لما بدر منه خلال مباراة الفيصلي الأردني بالجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.



وأوضح عبد الحفيظ أن متعب ارتكب خطأين خلال مباراة الفيصلي؛ الأول عدم تنفيذه تعليمات الجهاز الفني بإجراء تدريبات الإحماء مع اللاعبين البدلاء خلال المباراة، والثاني هو خروجه لوسائل الإعلام والتصريح لها عقب المباراة، في ظل قرار الحظر الإعلامي على جميع لاعبي الفريق.



وأكد مدير الكرة بالأهلي أنه يسعى لفرض حالة من الالتزام والانضباط والهدوء داخل الفريق؛ نظرا لأهمية المرحلة التي يمر بها الأهلي، ومنافسته على لقب البطولة العربية وكأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وفى السياق ذاته، أضاف عبدالحفيظ، إنه تقرر توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة، لاعب وسط الفريق؛ بسبب غيابه عن موعد إجراء أشعة، لتحديد درجة الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



واختتم، أن اللاعب كان مقررًا أن يجري أشعة للاطمئنان على حالته وتشخيصها بشكل دقيق، إلا أنه لم يحضر في الموعد المحدد، وبالتالي تم توقيع غرامة مالية عليه، ويستعد الفريق لمواجهة الوحدة الإماراتي المقرر لها الثلاثاء على ملعب السلام في ثاني مباريات الفريق بالبطولة العربية للأندية.