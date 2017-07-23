أسعار الخضراوات تعاود الصعود بالأسواق

الخضراوات والفواكه

الطماطم تبدأ الارتفاع مجددًا.. والكوسة بـ8 جنيهات



الصاوى أحمد



ارتفعت أسعار بعض الخضراوات فى أسواق الجيزة اليوم -الأحد – وكان على رأسها الطماطم التى سجلت 5 جنيهات بدلا من 4 أمس للكيلو، بينما بيعت فى بعض الأسواق الراقية بـ 7 جنيهات للكيلو.



وأكد تجار فى أسواق الجيزة لـ"المال " أن أسعار البطاطس تراوحت بين 4 إلى 6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 25 جنيها بدلا من 20 بداية الأسبوع الماضى والكوسة ارتفعت إلى 8 جنيهات بدلا من 5.5 جنيه، وفى بعض الأماكن وصلت لـ10 جنيهات والبصل استقر عند 5 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 8 جنيهات حسب الصنف والجودة.



وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 20 جنيها، والملوخية 7 جنيهات، البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 13 جنيها، والتين البرشومى 10 جنيهات، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 10 جنيهات والمانجو عويس 40 جنيها والسكرى بـ 15جنيها والتيمور بين 20 إلى 25 جنيها.