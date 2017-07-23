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اقتصاد وأسواق
أسعار الخضراوات تعاود الصعود بالأسواق
الأحد 23 يوليه 2017 01:23 م
الخضراوات والفواكه
أخر الأخبار
الخضراوات والفواكه
الطماطم تبدأ الارتفاع مجددًا.. والكوسة بـ8 جنيهات
الصاوى أحمد
ارتفعت أسعار بعض الخضراوات فى أسواق الجيزة اليوم -الأحد – وكان على رأسها الطماطم التى سجلت 5 جنيهات بدلا من 4 أمس للكيلو، بينما بيعت فى بعض الأسواق الراقية بـ 7 جنيهات للكيلو.
وأكد تجار فى أسواق الجيزة لـ"المال " أن أسعار البطاطس تراوحت بين 4 إلى 6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 25 جنيها بدلا من 20 بداية الأسبوع الماضى والكوسة ارتفعت إلى 8 جنيهات بدلا من 5.5 جنيه، وفى بعض الأماكن وصلت لـ10 جنيهات والبصل استقر عند 5 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 8 جنيهات حسب الصنف والجودة.
وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 20 جنيها، والملوخية 7 جنيهات، البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 13 جنيها، والتين البرشومى 10 جنيهات، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 10 جنيهات والمانجو عويس 40 جنيها والسكرى بـ 15جنيها والتيمور بين 20 إلى 25 جنيها.
أسعار الخضروات
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