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بورصة وشركات
مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة.. شهريًا
الأحد 23 يوليه 2017 12:28 م
البورصة المصرية4
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منى عبدالباري
تتجاوز مشتريات المستثمرون الأجانب بالبورصة ما قيمته مليار جنيه شهرياً، منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي تتباين فيه تعاملات المستثمرين المحليين والعرب.
وسجل إجمالي مشتريات الأجانب بالبورصة 7.072 مليار جنيه، منذ بداية يناير 2017 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، مقابل مشتريات ضعيفة للمستثمرين العرب بواقع 162 مليون جنيه.
وشجع قرار تحرير سعر الصرف الصادر في نوفمبر الماضي، والذي هبط بالعملة المحلية 100% المستثمرين الأجانب على الإقبال على الشراء بقوة في أسهم السوق، في الوقت الذي يؤكد فيه المحللون إنهم -الأجانب- سيواصلون الشراء بهدف الاستثمار طويل الأجل.
وسجلت مشتريات المؤسسات الأجنبية الأسبوع الماضي 692.6 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية مشتريات بواقع 147.7 مليون جنيه، والمؤسسات المحلية 519 مليون جنيه.
يشار إلى أن تعاملات الأجانب سجلت ما نسبته 18.28% من إجمالي تعاملات السوق الأسبوع الماضي، بصافي بيع 11.94 مليون جنيه، بينما كان نصيب العرب 9.66%، بصافي بيع 99.8 مليون جنيه، في الوقت الذي هيمن فيه المصريون على التعاملات بـ 72.06%.
وأنهى رأس المال السوقي أسبوعه الماضي، على ثبات عند نفس مستوى الأسبوع السابق بواقع 711 مليار جنيه.
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