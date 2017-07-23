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نقل وملاحة
6500 طن بوتاجاز تصل لموانئ السويس
الأحد 23 يوليه 2017 10:51 ص
الانتفاع بالموانئ
أخر الأخبار
الانتفاع بالموانئ
نادية صابر
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.
كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة أربع سفن وهى القاهرة، عمان، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 1530 راكبا و 118 شاحنة بضائع و 73 سيارة.
على جانب آخر شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة العبارة لابسبس وعلى متنها 116 راكبا من مختلف الجنسيات متجهة الى ميناء شرم الشيخ البحرى.
وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 249 راكبا و 8 برادات و 9 تريللات و 12 سيارة و 2 باص جيت، كما تغادر العبارة سينا وعلى متنها 141 راكبا و 8 برادات و 12 تريللا.
الموانئ المصرية
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