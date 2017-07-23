بدء اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.. الثلاثاء

سحر نصر 10

أحمد عاشور



تبدأ الاجتماعات التحضيرية لللجنة المصرية الأردنية المشتركة السابعة والعشرين، في عمان، بعد غد الثلاثاء، ويعقبها الاجتماع على المستوى الوزارى برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ويعرب القضاة، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى -الأربعاء-.



وتختتم الاجتماعات التحضيرية، بعقد اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى الملقى رئيس الوزراء الأردنى.



وصرحت نصر، بأن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، فقد بدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن العشرين حيث أصبحت الآن أقدم اللجان العليا الثنائية العربية، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات على مدار ستة وعشرون دورة.



وأشارت نصر، في بيان لها، إلى أن مجلس الأعمال المصري الأردنى المشترك قد عقد اجتماعه التاسع عشر في مطلع العام الحالي، بمشاركة رجال الأعمال المصريين الأردنيين في القاهرة، لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات استثمارية تخدم مصالح البلدين.



وأشادت بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري الأردنى في الكثير من المجالات الهامة، مشيرة إلى التزايد الملحوظ في أرصدة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة حيث يحتل الأردن المركز 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ومن المنتظر أن تتنامى بشكل أكبر في الفترة المقبلة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين.



وأضافت نصر أن اللجنة تولي في دوراتها الحالية اهتماماً كبيراً بزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتحرص على اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأردنيين، ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات.



وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم التركيز في اجتماعات اللجنة على ريادة الاعمال إضافة إلى التعاون الملموس في مجالات كثيرة وهامة مثل التعاون في مجالات الزراعة والصحة والدواء، والثقافة، والإعلام، والسياحة، والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة والإنتاج الحيواني.