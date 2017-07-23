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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو
الأحد 23 يوليه 2017 08:40 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
متابعات:
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد، 23 يوليو.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
711 إلى 713
عيار 22
652 إلى 654
عيار 21
622 إلى 624
عيار 18
533 إلى 535
عيار 14
415 إلى 416
عيار 12
355 إلى 357
الاونصة
22,108 إلى 22,179
الجنيه الذهب
4,976 إلى 4,992
الكيلو
710,857 إلى 713,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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