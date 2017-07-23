أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 711 إلى 713 عيار 22 652 إلى 654 عيار 21 622 إلى 624 عيار 18 533 إلى 535 عيار 14 415 إلى 416 عيار 12 355 إلى 357 الاونصة 22,108 إلى 22,179 الجنيه الذهب 4,976 إلى 4,992 الكيلو 710,857 إلى 713,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متابعات:تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد، 23 يوليو.