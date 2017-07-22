استمرار اعتصام عمال الجامعة الأمريكية.. والطلبة يعلنون التضامن

وسط تضامن طلاب وأساتذة الجامعة الأمريكية يستمر عمال الجامعة في اعتصامهم وإضرابهم عن العمل؛ اعتراضًا على قيام إدارة الجامعة بتسريحهم والاعتماد على شركات توريد عمال للقيام بأعمال النظافة في الجامعة.





قال وليد شلبي، أحد العمال المعتصمين بالجامعة الأمريكية، إن اليوم شهد توافد عدد كبير من الطلاب وأساتذة الجامعة؛ للتضامن مع اعتصامهم، ذلك الدعم الذي منح العمال قوة وإصرارًا على نيل حقوقهم، حيث لم يتوقف عند حد الدعم المادي والإعاشة للعمال، بل إنه دعم معنوي قوي.





ولفت شلبي إلى أن إدارة الجامعة تتجاهل تمامًا مطالب العمال، وتتناسى أن الأزمة في الإدارة التي جلبتها الجامعة وتخفيض العمالة من 350 عاملًا يقومون برعاية 260 فدانًا، الى 130 عاملًا ثم تأتي للحديث عن الجودة.



