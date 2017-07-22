ممدوح حمزة: سأقاضي كل من اتهمني بالاستيلاء على جزيرة بالعياط

قال المهندس ممدوح حمزة، في تصريحات، لـ"المال"، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد المحامي سمير صبري الذي تقدم ببلاغ ضده للنائب العام واتهمه بالاستيلاء على إحدى الجزر بمنطقة العياط، لافتًا إلى أن كل ما جاء في بيانه وما أذيع في بعض القنوات الفضائية عن استيلائه على جزيرة وفيلات بمنطقة العياط، غير صحيح على الإطلاق، "وهو مجرد عقاب يتم توجيهه لي بسبب موقفي الرافض من بيع جزيرة الوراق لمستثمر إماراتي".



