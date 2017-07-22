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سيـــاســة
ممدوح حمزة: سأقاضي كل من اتهمني بالاستيلاء على جزيرة بالعياط
السبت 22 يوليه 2017 07:31 م
المهندس ممدوح حمزة
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المهندس ممدوح حمزة
إيمان عوف
قال المهندس ممدوح حمزة، في تصريحات، لـ"المال"، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد المحامي سمير صبري الذي تقدم ببلاغ ضده للنائب العام واتهمه بالاستيلاء على إحدى الجزر بمنطقة العياط، لافتًا إلى أن كل ما جاء في بيانه وما أذيع في بعض القنوات الفضائية عن استيلائه على جزيرة وفيلات بمنطقة العياط، غير صحيح على الإطلاق، "وهو مجرد عقاب يتم توجيهه لي بسبب موقفي الرافض من بيع جزيرة الوراق لمستثمر إماراتي".
وأشار حمزة إلى أنه إذا كانت الدولة ستقوم بعمل مشروع قومي يفيد الاقتصاد المصري وينقذه من حالة الموات التي يمر بها، فإنه كان سيقف خلفها ويذهب لأهالي الوراق ويتدخل في التفاوض مع الدولة، لكن المشروع الذي ترغب الدولة في إقامته للاستثمار الأجنبي الذي يستولي على الأراضي بأسعار زهيدة ويقيم عليها مشروعات عملاقة ليقوم ببيعها بملايين ومليارات الدولارات دون أي استفادة للاقتصاد المصري منها، فأسقف مع أهالي الوراق وكل الجزر التي تسعى الدولة لطرد ملاكها الأصليين منها لمنحها للاستثمار الأجنبي.
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