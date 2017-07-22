القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو

صدقى صبحي 999

بدور إبراهيم



بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الـخامسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، جاء فيها:



يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى الخامسة والستين لثورة يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازًا وطنيًّا بطوليًّا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التي خرجت في الثالث والعشرين من يوليو في حركة مباركة مستهدِفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطني الصادق وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن.



واليوم وبعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو التي حمل لواءها الشعب ولبّى ندائها القوات المسلحة فإن شعب مصر العظيم بقياداته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية.



وفق الله سيادتكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها. وكل عام وسيادتكم بخير.



كما بعث الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة .



وقد أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكري 65 لثورة 23 يوليو المجيدة.



كما أصدر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بنفس المناسبة.