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اقتصاد وأسواق
الصين تقلص استهلاكها إلى 2.35 تريليون سيجارة
السبت 22 يوليه 2017 05:05 م
السجائر
أخر الأخبار
السجائر
خالد بدر الدين
تراجع عدد السجائر التى يدخنها المستهلكون فى الصين أكبر سوق للسجائر فى العالم من أكثر من 2.55 تريليون سيجارة عام 2014 إلى حوالى 2.35 تريليون العام الماضى للسنة الثانية على التوالى بانخفاض حوالى 200 مليون سيجارة فى عامين.
وتتوقع وكالة يورومونيتور إنترناشيونال الأوروبية لأبحاث الأسواق المالية هبوط معدل تدخين الصينيين بأكثر من 2.3% سنويا من الآن وحتى عام 2021 مع اتجاه حكومة بكين لزيادة الضرائب على السجائر.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الصينيين بدأوا يقللون عدد السجائر التى يدخنونها منذ عام 2014 عندما رفعت حكومة بكين الضريبة على السجائر من 5 % إلى 11 % كما طبقت قوانين متشددة لمكافحة التدخين.
الصين
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