EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تتراجع 0.78% خلال أسبوع
السبت 22 يوليه 2017 04:46 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أرباح "أراسمكو" تتراجع 37%
البورصة المصرية
المال - خاص
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30"، بنسبة 0.78%، إلى مستوى 13715 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"، بنسبة 1.56% ليبلغ مستوى 675 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر "Egx100"، بنسبة 1.03% ليصل إلى 1555 نقطة.
وذكر تقرير صادر عن البورصة حصلت "المال" على نسخة منه، أن إجمالي قيمة التداول بلغ نحو 4.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة على 122 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه، وكمية تداول 1.9 مليار ورقة منفذة على 134 ألف عملية، الأسبوع السابق له.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 72 % من السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب، على 18.2، والعرب على 9.6%، بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافي بيعي بقيمة 11.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيعي بقيمة 99.8 مليون جنيه.
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا