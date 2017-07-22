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البورصات العربية .. دبي تقود مكاسب 4 أسواق وأسبوع خاسر للقاهرة والرياض
السبت 22 يوليه 2017 04:23 م
البورصات العربية
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خالد بدر الدين
قادت بورصتا دبى والدوحة صعود 4 مؤشرات عربية فى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع الماضى، فيما دفع هبوط أسعار البترول إلى انخفاض الرياض والقاهرة، ولحقتهما مسقط إثر تحقق نتائج مالية أقل من التوقعات.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبى العام قفز 1% ليتجاوز 3574 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة زاد أكثر من 0.8 % ليصل إلى حوالى 9542 نقطة ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ أن قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضى.
وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.75 % ليصل إلى 4552 نقطة وارتفع أيضًا مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 1320 نقطة.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر خلال الأسبوع الماضى فمنها المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية متراجعا 0.8 % سجل بها 13715 نقطة، كما هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية أكثر من 0.7 % ليصل إلى 7261 نقطة.
وانخفض مؤشر بورصة مسقط بأكبر نسبة بين بورصات الخليج، إذ خسر حوالى 2.4 % لينزل إلى 4999 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 6781 نقطة.
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