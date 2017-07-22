1.4 مليار دولار حجم سوق التعهيد الماليزى بحلول 2021‎

دولار

محمود جمال



توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية " IDC "، وصول حجم سوق خدمات التعهيد فى ماليزيا خلال عام 2021 إلى 1.4 مليار دولار، بنسبة نمو تبلغ 7.9% سنوياً.



وأرجع التقرير سبب النمو إلى زيادة الطلب على خدمات العملاء من قبل الشركات الماليزية العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية.



يذكر أن مصر كانت تتنافس على المثلث الماسى مع دولتى الهند وماليزيا قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011، طبقًا لإحصائيات مؤسسة الأبحاث التسويقية «آى تى كيرنى» ، كما ظهرت أيضا أسواق ناشئة بأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.



وحصلت مصر فى أكتوبر الماضى، على جائزة أفضل وجهة استثمارية لخدمات التعهيد خلال 2016 من رابطة خدمات التعهيد الأوروبية، بعد منافسة مع 3 دول هى: جزر فيجى الواقعة شرق نيوزيلندا، وبيلاروسيا، وسيرلانكا.



وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة حجم صادراتها من خدمات التعهيد خلال العام المالى 2021/2020 إلى 23 مليار جنيه، مقابل 11 مليارًا فى 2014/2013 بنسبة نمو %109.