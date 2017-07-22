وزير الزراعة يشكل لجنة لتسويق أقطان الأكثار للموسم الجديد

وزارة الزراعة

الصاوي أحمد:



قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة لتسويق أقطان الأكثار للموسم الجديد (2017/2018)، للإشراف على عمليات التعاقد على شراء أقطان الاكثار من المزارعين، ومتابعتها أول بأول.



وبحسب القرار الوزاري الذي حمل رقم 1082 لسنة 2017، تشكل اللجنة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضوية نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.



وتضم اللجنة أيضاً في تشكيلها رئيس مجلس القطن ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية، ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة، ومدير معهد بحوث القطن، ورئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، ومدير صندوق تحسين الأقطان المصرية.



وأشار القرار الوزاري إلى أن عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار، ستتم من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي مع الجهات التي تحددها وتختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتأكد من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الأكثار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، بحيث يقتصر إنتاج تقاوي أقطان الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال هذا الموسم وفى المناطق التي سبق وأن تم تحديدها.



وقرر البنا إعادة تشكيل مجلس إدارة وحدة حلج الأقطان وإعداد التقاوي بمعهد بحوث القطن برئاسة مدير معهد بحوث القطن، وفقاً للقرار الوزاري رقم 1086 لسنة 2017.



ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلا من: وكيل معهد بحوث القطن لشئون الإنتاج، رئيس قسم بحوث تربية القطن، ورئيس قسم بحوث المحافظة على أصناف القطن، مدير حلج سخا، ومدير حلج سدس، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ممثل الشئون القانونية، ومراقب للحسابات.