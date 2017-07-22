الحكم بإعدام 28 متهما باغتيال النائب العام

هشام بركات

المال - خاص:



قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات.



كما قضت بالسجن المؤبد لـ15 متهما، والسجن المشدد 15 عاما لـ 8 متهمين، والسجن 10 سنوات مشدد لـ 15 متهما، وانقضاء الدعوى لمتهم بوفاته.



وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية وممدوح عبد الرشيد.



ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

