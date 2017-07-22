رئيس البرلمان يهنئ السيسى بذكرى الثالث والعشرين من يوليو

علي عبد العال البرلمان

ياسمين فواز



بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ، جاء نصها كالتالى:



السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية .. الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

فى الثالث والعشرين من يوليو من كل عام يحتفل الشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة التى قادها الزعيم خالد الذكر، ابن مصر البار جمال عبد الناصر.

إن البيان الأول للثورة الذى حملته أمواج الأثير فى هذا اليوم العظيم، هز ضمير كل وطنى، فوقف الشعب يحمى الثورة المباركة، ويمتلك إرادته وكرامته، وكانت البداية لتطبيق ما جاءت به الثورة من مبادئ، أخصها القضاء على الإقطاع والقضاء على الاستعمار وإقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش وطنى قوى، دون إراقة قطرة دم واحدة.



وإن عظمة هذه الثورة تكمن فى تجذرها فى ذاكرة المصريين والشعوب التى عانت من الاستعمار فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبلوغ تأثيراتها ومبادئها فى بناء حركة عدم الانحياز.



واسمحوا لى – يا سيادة الرئيس – باسمى واسم نواب المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الجليلة على قلب كل مصرى، متمنين لسيادتكم تحقيق مقاصدكم وسعيكم لبلوغ شعب مصر العظيم أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

رئيس مجلس النواب

الدكتور/ على عبد العال