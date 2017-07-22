وزير الزراعة يهنئ السيسى بالذكرى 65 لثورة يوليو

عبدالفتاح السيسى

البنا: الثورة انتصرت للفلاح البسيط ورفعت عنه الظلم



الصاوى أحمد



بعث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.



وقال الوزير فى برقيته، إنه وبالأصالة عن نفسه وجموع فلاحى مصر والعاملين بالقطاع الزراعي، يتقدمون بخالص التهاني، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، والتى قامت من أجل تحقيق المساواة والديمقراطية والقضاء على الإقطاع والاستعمار.



وأشار البنا إلى أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو انتصرت للفلاح المصرى البسيط، خاصة بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي، حيث أصبح لأول مرة حق للفلاح فى الأرض، بعد القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال، ورفعت عنه حالة التهميش والظلم والتى عانى منهما الفلاح قبل الثورة.



واختتم وزير الزراعة برقيته داعيا الله أن يعيد تلك الذكرى على الرئيس بموفور الصحة والتوفيق وسداد الخطى لتحقيق ما يتطلع اليه الشعب المصرى العظيم، متمنيا لمصر وشعبها كل خير وتقدم وازدهار.



كما أرسل البنا برقيات مماثلة الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المساحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لتهنئتهم بهذه الذكرى العظيمة الخالدة.