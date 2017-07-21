الإسكندرية تعلن عن مزايدة علنية لشاطئين بالعجمي ومحالّ ببشائر الخير 1

أعلنت محافطة الإسكندرية عن طرح عمليات استغلال شاطئ أبو يوسف 1 و2 بنظام الخدمة لمن يطلبها بالعجمي، في جلسة مزايدة علنية يوم الأربعاء 26 يوليو الحالي، بقيمة تأمينية مؤقتة لكل شاطئ على حدة 25 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات لكل شاطئ 300 جنيه، ومدة استغلال 3 سنوات.





كما أعلنت المحافطة عن عملية استغلال المحالّ التجارية الكائنة بمول غيط العنب الخاصة بمشروع بشائر الخير 1، بعدد 25 محلًّا متعدد الأغراض وكافتيريا ومعرض وعدد 3 "روف" بمنطقة غيط العنب، وذلك بجلسة مزايدة علنية، يوم الخميس بالثالث من أغسطس 2017، بقيمة تأمينية مؤقتة 1000 جنيه عن كل وحدة، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 500 جنيه، ومدة استغلال 10 أعوام.





وبحسب ديوان المحافظة تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات إلى إدارة العقود والمشتريات بالدور الثالث بديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس أمام الغابة الترفيهية، نظير سداد قيمة كراسة الشروط، ويسدد التأمين المؤقت إما نقدًا أو بشيك معتمد أو مصرفي أو بخطاب ضمان ابتدائي ساري المفعول لمدة 4 شهور وغير مقترن بأي شرط أو تحفظ.



