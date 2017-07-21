مليار جنيه إجمالى الرسوم الجمركية عن السيارات بالسويس خلال عام

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال العام المالى 2016/ 2017 عن 8280 سيارة ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة، كما أفرجت عن 2821 سيارة نقل، خلال العام المالى نفسه.





وبلغت القيمة الإجمالية للسيارات الملاكى والنقل المفرج عنها بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال العام المالى 2016/ 2017 حوالى 2 مليار و476 مليونًا و412 ألفًا و957 جنيهًا.





وبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصَّلة عن السيارات الواردة خلال العام المالى نفسه 690 مليونًا و891 ألفًا و 644 جنيهًا.





بينما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم المحصَّلة لصالح جهات أخرى 339 مليونًا و72 ألفًا و 385 جنيهًا.





وبذلك يكون إجمالى السيارات المفرج عنها نهائيًّا من الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال العام المالى 2016/ 2017 عدد 11101 سيارة، وإجمالى الرسوم الجمركية والضرائب المحصّلة عنها مليار و29 مليونًا و964 ألفًا و 29 جنيهًا.



