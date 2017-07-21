رويترز: المخدرات وراء عزل ولي العهد السعودي

محمد بن نايف

رويترز



قال مصدر قريب من العائلة الحاكم بالمملكة العربية السعودية، إن عزل الأمير محمد بن نايف، من ولاية العهد الشهر الماضي، يصب في "مصلحة الدولة العليا" نظرا لإدمانه المورفين والكوكايين، لدرجة أثرت على أدائه وبدت آثارها واضحة عليه.



وأكد المصدر في تصريح حصري لـ"رويترز"، معظم ما ورد في تقرير بثته هذا الأسبوع عن القرار المفاجئ بتنصيب الأمير محمد بن سلمان نجل العاهل السعودي والبالغ من العمر 32 عاما، وليا للعهد، وأقر أن تنحية الأمير محمد بن نايف كانت بسبب إدمانه العقاقير المخدرة.



وقال المصدر، إن عزل محمد بن نايف كان بقرار من الملك وهيئة البيعة، التي تضم 34 عضوًا من كبار الأمراء والتي توافق على من هم في سلسلة الخلافة وتتابع أداءهم.



ورفض المصدر أن يكون الأمير محمد بن نايف، ضحية لانقلاب داخل القصر من تدبير الأمير محمد بن سلمان، ابن الملك الأثير، تمهيدا لأن يخلف والده الملك سلمان البالغ من العمر 81 عاما.



ونفى المصدر تماما بعض التقارير التي أشارت إلى استعداد الملك للتنازل عن العرش لابنه قريبا ربما في سبتمبر.



وقال إن الأمير محمد بن نايف عانى من تعاطي مواد مخدرة لأعوام منذ عهد العاهل الراحل الملك عبد الله، مشيرا إلى أن الملك عبد الله والملك سلمان نصحاه مرات عديدة بالعلاج.



وأضاف المصدر أن وزير الداخلية وولي العهد السابق، لم يدمن فقط المسكنات القوية مثل المورفين، التي يعود تعاطيه لها إلى أيام محاولة تنظيم القاعدة اغتياله عام 2009، التي تركت شظايا في جسده، بل أدمن أيضا الكوكايين.



وقال المصدر في تصريحاته لرويترز: "لنا تقديرنا الكبير للأمير ولي العهد ووزير الداخلية لكن توجد مصالح عليا بالدولة أكبر من مكانته الاجتماعية والوظيفية".



وتابع: "كان مدمنا للمسكنات منذ عهد الملك عبد الله، تحديدا المورفين، وكان الملك عبد الله يعاتبه على هذا بشدة، وكان هو يؤكد أن هذا بسبب عملية الاغتيال التي تعرض لها وأنه بحاجة لتخفيف الألم بسبب الشظايا التي في جسده. ووعد الملك عبد الله بأن يخضع للعلاج".



ولم يتسن لرويترز الاتصال بالأمير محمد بن نايف للتعليق، وذكرت مصادر قريبة منه أنه يمتنع عن التعليق وأنه ما زال في قصره في جدة منذ تنحيته في يونيو

وأقرت المصادر بأمر إدمانه العقاقير المخدرة لكنها قالت إن الأمر كان ذريعة لدفع الأمير محمد بن سلمان للعرش.

