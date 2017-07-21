تجار يتهمون شركات مواد البناء بتعطيش السوق

مواد البناء



محمود زكى



اتهم مجموعة من التجار، ووكلاء مواد البناء، الشركات المصنعة، بخفض حجم الإنتاج، لتعطيش السوق، ما أدى إلى اشتعال الأسعار بصورة كبيرة.



وأكد التجار أن هناك شركات لجأت إلى عدم إنتاج بعض المنتجات الشائع استخدامها فى السوق، وأخرى رفضت تسليم الحصص اللازمة للوكلاء، ما اعتبروه خطة ممنهجة لزيادات جديدة فى الأسعار.



قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن مصانع الحديد تزيد أسعار الطن بصورة مبالغ فيها، لعدم وجود بديل ومنافس قوى لها، بعد فرض وزير الصناعة رسوم الإغراق لمدة 4 أشهر، مشيرًا إلى أن القرار أتاح للشركات زيادة أسعارها بصورة كبيرة، خلال الفترة القليلة الماضية.



وقررت وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضى، فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح، (أسياخ، ولفائف، وقضبان، وعيدان)، المصدرة من أو ذات منشأ الصين، وتركيا، وأوكرانيا، بـ % 17 من القيمة «CIF» على الواردات الصينية.



وبواقع 10 إلى %19 من القيمة «CIF» على الواردات التركية، ومن %27-%15 من القيمة «CIF» على الواردات الأوكرانية، لمدة 4 أشهر منذ صدور القرار.



وأشار إلى أنه ليس من المعقول أن يتجاوز سعر طن الحديد 11 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى لعدم وجود رقابة حقيقية من جانب الحكومة تجاه المصنعين، مؤكدًا أن السعر العادل للطن لا يتجاوز 9500 جنيه للمستهلك، وليس المنتج إذ أن غير ذلك من الأسعار يعتبر استغلالًا حقيقى من جانب مصنعى الحديد.



وأكد أن مصانع الحديد لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وأن هناك عددًا من الشركات امتنعت عن تسليم الوكلاء، والتجار، الحصة الخاصة بهم، أو الكميات المطلوبة، وأخرى تنتج مقاسات معينة، وتوقفت عن إنتاج الكميات شائعة الاستخدام فى السوق، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى نقص الكميات فى السوق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق، مشيرًا إلى أن تلك الخطة التى تنتهجها دائما مصانع الحديد، لتقبل السوق الزيادة التى فرضت على الأسعار.



ولفت إلى أن الحكومة أصدرت قرارات لصالح شركات الحديد، تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية، ما أدى إلى زيادة الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية المستهلكين من قرارات الزيادة لدى المصانع.



وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن أغلب مصانع الحديد رفعت القوائم السعرية لها، بنسبة تتراوح بين 350 جنيهًا إلى 400 جنيه للطن الواحد، مشيرًا إلى أنه ومنذ رفع أسعار الفائدة فى مايو الماضى، ارتفعت أسعار الطن بمعدل %15.



قال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه القوائم السعرية للشركات ارتفعت بمعدل 100 جنيه لطن الأسمنت، نهاية يونيو الماضى، وأن مبرر الزيادات الكبيرة عدم وجود رقابة من الدولة على المصانع، وتحديد هامش ربح معين، مثلما يحدث فى أغلب الدول.



وأضاف أن مصانع الأسمنت تلجأ إلى الحيل القديمة، من خلال تقليل الطاقة الإنتاجية لها، ما يؤدى إلى تقليل الكمية فى السوق، ومن ثم ترفع الشركات أسعارها للمحافظة على أرباحها، مشيرًا إلى أن المستهلك الأكثر تضررًا من تلك الزيادات.



وتابع أنه مع ارتفاع الأسعار فإن السوق تشهد حالة من الركود، بصورة كبيرة، إذ أن نسبة الركود فى المبيعات تتراوح بين %30 إلى %40، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم فى تخارج متعهدى الأسمنت من استلام حصتهم.



وعن السعر العادل لطن الأسمنت، قال رئيس الشعبة، إنه وبحسبة معدلات تكاليف الإنتاج والمادة الخام، نجد أن سعر الطن العادل لن يتجاوز قيمته 450 جنيهًا، مضاف إليه الربح للمصانع، مؤكدًا أن الشركات تبيع شيكارة الأسمنت بغير الأسعار المكتوبة عليها، ودون وجود رقابة حقيقية من الحكومة.



قال محمد فاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة مواد البناء، إن هناك تراجعًا فى المبيعات نتيجة زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى أسعار الطوب تتراوح بين %25 إلى %30، نتيجة الزيادة فى أسعار المحروقات، إذ ارتفعت أسعار 1000 طوبة بقيمة 200 جنيه، ليسجل 1075 جنيهًا، بدلا من 875 جنيهًا، قبل إقرار القرارات الاقتصادية الأخيرة.



وأكد أن ذلك أدى إلى أن تلجأ المصانع من تخفيض إنتاجها بصورة كبيرة، وعدم توريد الإنتاج اللازم فى السوق، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تباطؤ العملية الإنشائية بصورة حقيقية.

