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عقـــارات
مطالب باستحداث محاور جديدة للإسكان
الجمعة 21 يوليه 2017 05:51 م
الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية
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الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية
رضوى عبد الرازق
قال خبراء بالقطاع العقارى، إن توجه الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، نحو استحداث مشروعات، تخاطب الشريحة المتميزة من محدودى أو متوسطى الدخل-مثل مشروعها «سكن مصر»- خطوة جيدة فى التوقيت الحالى، فى ظل الارتفاعات المتزايدة فى أسعار الوحدات السكنية.
وأعلن مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن عزم الوزارة طرح محور جديد للإسكان المتميز، تحت اسم «سكن مصر»، بوحدات على مساحة 100 متر، تشطيب كامل على مستوى عالٍ، وفى مدن متميزة، تشهد إقبالا على الحجز، منها: «6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، ودمياط الجديدة»، وبتيسيرات فى السداد، ونظام التمويل العقارى لمن يرغب، أو السداد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
قال صلاح حجاب، الخبير العقارى ورئيس مكتب صالح وحجاب للاستشارات، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب توسع وزارة الإسكان فى دورها، لإنشاء وحدات سكنية لشرائح محدودى، ومتوسطى الدخل، فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وعدم قدرة القطاع الخاص على تلبية احتياجات تلك الشريحة، مشيراً إلى أن الدولة لديها مساحات شاسعة من الأراضى المخططة، الجاهزة لبناء وحدات سكنية، ولا بد من التدخل بصورة عاجلة، لمنع استمرار تفاقم أزمات السكن.
وأشار إلى أن مشروع "سكن مصر" يسهم فى توفير وحدات سكنية لشريحة جديدة من المواطنين، ومشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، والمشروعات المنفذة من القطاع الخاص، ومشيراً إلى أن تراكم الاحتياجات السكنية، وارتفاع الكثافة المتلاحقة يتطلب السعى نحو تنفيذ العديد من المشروعات، سواء من الدولة أو القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه من المهم وضع خطة متكاملة لتلبية الاحتياجات السكنية، وتخطيط أكبر قدر من مساحات الأراضى بمختلف المدن، والمحافظات، مع توفير احتياجاتها من الخدمات، والمرافق، ووسائل المواصلات، بما يضمن إيقاف مسلسل العشوائيات، الناتج عن غياب التخطيط والرقابة، مشيرا إلى أنه من الضرورى وضوح رؤى الدولة بشأن لمن تبنى؟ وأين؟.
وشدد على أهمية وضع حلولًا للحد من الارتفاعات المتزايدة فى أسعار الوحدات السكنية، التى أصبحت لا تتناسب مع دخل الشريحة الكبرى من المواطنين، وتؤدى بدورها إلى حدوث مشكلات مجتمعية، على الأجل الطويل، واستمرار أزمة الإسكان.
من جانبه قال حسين جمعة، الخبير العقارى، ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن مشروع «سكن مصر»، أحد حلول الدولة نحو تلبية احتياجات جزء من الشرائح الباحثة عن السكن من متوسطى الدخل، لا سيما فى ظل الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الخامات، وتكلفة تنفيذ الوحدات، وبالتبعية السعر النهائى، واختفاء الشريحة المتوسطة من اهتمامات القطاع الخاص، وأن استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يسهم فى اقتصار الطلب على مشروعات القطاع الخاص على شريحة معينة، من ذوى الدخل المرتفع فقط.
ولفت إلى أنه من الضرورى وضع خطة متكاملة من الدولة، لحل مشكلات الإسكان، والتوسع فى المشروعات المطلوبة من أجل الشريحة الكبرى من المواطنين، وهى الإسكان الاجتماعى، والاقتصادى، وإسكان الشباب، ولا بد للدولة الخروج من عباءة المتاجرة بالأراضى، وبحث أسس وآليات لدعم التعاون مع القطاع الخاص، والشركات الصغرى والمتوسطة، لتنفيذ مشروعات بأسعار تلاءم دخل المواطنين.
وأوضح أن هناك إمكانية لإحياء تجربة مشروع الإسكان القومى مجدداً، مع وضع ضوابط على الشركات، على سبيل المثال تخصيص أراض بمساحات لشركات القطاع الخاص الجادة، ولتكن 100 فدان، تلتزم الشركة ببناء وحدات إسكان شباب على نصف المساحة، وفقا للشروط والأسعار المحددة من الدولة، التى من المفترض ألا تتجاوز 200 إلى 250 ألف جنيه للوحدة، باعتبارها الأنسب لشرائح محدودى الدخل، وتنفذ الوحدات بمساحات بين 60 و70 متر صافى، لضمان تلبية احتياجات أكبر قدر من المواطنين، والنزول بالتكلفة، كما تتيح الدولة للشركة استغلال النصف المتبقى من مساحة الأرض، فى مشروعات خدمية، أو سكنية، تضمن تعويض تكاليف تنفيذ وحدات محدودى الدخول، بما يحقق للشركات الأرباح والإيرادات المستهدفة، ويسهم فى التوسع نحو تنفيذ المزيد من المشروعات.
وشدد على ضرورة عودة وإحياء نظام الإيجارات، وتبنى الدولة تلك السياسة لتحفيز شركات القطاع الخاص، وتعد تلك الآلية الأنسب فى التوقيت الحالى مع عجز شرائح عن تملك الوحدات السكنية، وأولوية قيام الدولة بدعمها، لافتا إلى أنه من الضرورى تعديل قوانين الإيجارات، وخلق ضمانات للحفاظ على حقوق شركات القطاع الخاص، حال دخولها فى تلك الآلية، وضمان تحقيقها للجدوى الاستثمارية، كما لا بد من تفعيل دور البنوك، ومساهمتها فى إحياء تلك الآلية المهمة.
وأضاف نصر عبد العال، الخبير العقارى، أن تنفيذ وحدات سكنية من الدولة تخاطب شرائح متوسطى وفوق متوسطى الدخل، تدفع بالتنافسية وتحفز بعض شركات القطاع الخاص، على إعادة النظر فى سياستها التسعيرية، والخدمات المتاحة بالمشروعات، لا سيما أن هناك شركات لا زالت تخاطب العملاء الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، بين 400 إلى 500 ألف جنيه.
ولفت إلى أن عدم تقييد العملاء بأى شروط، يعد أحد الإيجابيات، حال تطبيقها، التى تضمن تلبية احتياجات شريحة أكبر من المواطنين.
وأوضح أن السوق العقارية تتسم بتنوع المنتجات، رغم الزيادات السعرية الأخيرة، وهناك شركات جادة، لم تقم بفرض زيادات تتناسب مع المتغيرات الحقيقية فى تكلفة التنفيذ.
الإسكان الاجتماعى
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