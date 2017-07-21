سوكو: 17 مليون دولار استثمارات المرحلة الثانية لحقول دسوق

تنمية الحقول

كتبت ـ نسمة بيومى:



قدرت شركة السويس للزيت «سوكو» استثمارات تنفيذ المرحلة الثانية، من مشروع تنمية حقول امتيازها فى دسوق، بنحو 17 مليون دولار.



وكشف المهندس سالم عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال» أن لقاء سيتم بين شركته، ومسئولى الهيئة العامة للبترول الشهر الحالى، أو المقبل على أقصى تقدير، لعرض جميع تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، واعتماد تكلفتها.



تأسست «سوكو» عبر تحالف من الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «آر دبليو إى» الألمانية للبترول لتشغيل حقول فى منطقة خليج السويس.



وقال «عبد الله» إن إنتاجية المرحلة الثانية المرتقبة، ستبلغ نحو120 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميا، تضاف إلى المعدلات الحالية من الغاز المنتج من المرحلة الأولى، البالغة 50 مليون قدم مكعب.



وتعمل «سوكو»، فى عدد من مناطق الامتياز منها حقول رأس فناء ورأس بدران، ودسوق وخليج الزيت.



ولفت «عبد الله» إلى أن إجمالى إنتاج «سوكو» من امتيازاتها الحالية يبلغ نحو 24 ألف برميل مكافئ من الغاز الطبيعى، والزيت الخام، مضيفا أن الشركة تسعى إلى الحفاظ على حجم إنتاجها مع مراعاة تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية حقولها.



وأكد أن الشركة تستهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، والزيت الخام خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع بدء تشغيل وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حقول «دسوق».

