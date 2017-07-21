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ثقافة وفنون
الأعلى للإعلام يدرس الشراكة بين الوطنية لبحوث الرأى وشركات محلية
الجمعة 21 يوليه 2017 05:21 م
حاتم زكريا
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حاتم زكريا
قرار منع نشر استطلاعات الرأى لم يُطبق رسميا حتى الآن
❐ زكريا: لا نية لمنع الكيانات الأجنبية من ممارسة عملها فى مصر
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كتب ـ محمد فتحى:
يدرس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الموافقة على الشراكة بين الشركة الوطنية لبحوث الرأى، المقرر تأسيسها عبر المجلس، والشركات المحلية العاملة فى مجال قياس نسب المشاهدة، حسبما أكد حاتم زكريا عضو المجلس.
وكان المجلس الأعلى للإعلام شكّل مؤخرا لجنة من أعضائه وخبراء فى بحوث الرأى العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة للشركات العاملة فى مجال بحوث الرأى، كما ستتولى اللجنة تأسيس شركة وطنية لبحوث الرأى تابعة للمجلس.
وقال زكريا لـ«المال»، إن اللجنة لم تنتهِ من وضع المعايير والأسس والقواعد التى ستقوم عليها الشركة الوطنية، وأن تحديد الموعد النهائى لتأسيسها مرهون بالانتهاء من وضع تلك المعايير، مؤكدا أن الشركة ستكون مختصة ببحوث المشاهدة فقط، ولن تكون لها علاقة باستطلاعات الرأى الخاصة بالقطاعات الأخرى غير الإعلام.
وفيما يتعلق بمدى التزام الشركات بقرار المجلس الذى صدر فى شهر رمضان الماضى بمنع نشر أى استطلاعات رأى قبل اعتمادها من المجلس، قال إن القرار لم يتم تطبيقه بشكل رسمى حتى الآن، «لكن تلك المسألة فى اتجاهها للتنظيم خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا عدم وجود اتجاه لمنع الشركات الأجنبية العاملة فى مجال استطلاعات الرأى داخل السوق المصرية.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم 21 يونيو الماضى، قرارًا بوقف استطلاعات الرأى التى تُجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لبحوث المشاهدة والاستماع والانتشار، عقب تلقيه عدة شكاوى من قنوات فضائية على رأسها «ON TV» و«المحور» و«CBC» ضد شركة «إبسوس» للبحوث التسويقية بعد صدور تقريرها عن نسب المشاهدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والذى كشف عن تصدر قناة «MBC مصر» قائمة الأعلى مشاهدة، متهمين الشركة بالتضليل والتلاعب فى التقارير.
دفع ذلك الهيئة الوطنية للإعلام وقتها لإطلاق »مؤشر ماسبيرو« لقياس نسب مشاهدة الفضائيات خلال النصف الأول من شهر رمضان، والصادر عن المرصد الإعلامى التابع لها، والذى جاء مقاربا لتقرير »إبسوس»، حيث تصدرت قناة MBC مصر قائمة الأعلى مشاهدة تليها قنوات الحياة والنهار وDMC وCBC وON E والقناة الأولى ودريم والمحور وصدى البلد.
فى سياق متصل، قالت وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، إن سفارتها بالقاهرة تدخلت لدى الحكومة المصرية لدعم إجراءات عمل معهد إبسوس لاستطلاعات الرأى، وتصويب المسائل التي تعترض عليها الحكومة.
ودفعت اتهامات القنوات لشركة «إبسوس» بالتضليل والتلاعب فى نسب المشاهدة، المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ قرار بوقف استطلاعات الرأى لحين إصدار معايير علمية وموضوعية تراعى قواعد قياس الرأى العام، حتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعى العدالة والموضوعية وتطبيق القانون.
و«إبسوس» هى ثالث أكبر وكالة للأبحاث فى العالم، وتتخذ من باريس مقراً لها، وتعمل فى عدة دول بالشرق الأوسط.
ودعا المجلس الشركات العاملة فى هذا المجال لتوفيق أوضاعها، وعدم الإعلان عن أى نتائج لاستطلاعات تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس، الذى شكّل لجنة من أعضائه وخبراء فى بحوث الرأى العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة، بالإضافة إلى قيامهم بدراسة تأسيس شركة وطنية لبحوث الرأى.
ضمت اللجنة المسئولة عن وضع تلك المعايير كلا من عبد الفتاح الجبالى وكيل أول المجلس الأعلى للإعلام، ومحمد العمرى وكيل المجلس، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة، والدكتورة سوزان القلينى، أعضاء المجلس، والدكتور حسين أمين، ممثل للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثل عن للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
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