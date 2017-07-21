هشام شكري مؤتمر المال 669

كتب ـ مصطفى طلعت:



تخطط شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى لطرح من 30 إلى 40 % من أسهمها فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالى، وأعلنت أمس شركة بايونيرز المالية القابضة، المساهم الأكبر فى الشركة، عن موافقة مجلس إدارة «رؤية» على السير فى إجراءات القيد بالبورصة.



وقال هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقارى، إن الشركة بدأت فعلياً فى إجراءات القيد، وعينت البنك العربى الأفريقى الدولى لمهام مستشار الطرح، فيما سيقدم مكتب «بيكر آند ماكنزى»، اﻻستشارات القانونية له، كما سيتولى مكتب جراند ثورنتون للاستشارات المالية تحديد القيمة العادلة بصفته مستشاراً مالياً مستقلاً.



وأوضح أن الحصيلة المتوقعة من الطرح يصعب تحديدها قبل انتهاء المستشار المالى من تحديد القيمة العادلة، لكنه أكد أن النسبة المنتظر طرحها ستتوزع ما بين زيادة رأسمال وحصص من أسهم كبار المساهمين، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل.



جدير بالذكر أن «بايونيرز» استحوذت على 60 % من «رؤية» فى 2015، مقابل 1.2 مليار جنيه، ويملك هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة «رؤية»، النسبة الباقية، وتأسست «رؤية»عام 2007، وتضم 13 شركة، برأسمال عامل يقدر بحوالى 2 مليار جنيه، وبمساحات أراض قابلة للتنمية تزيد على 9 ملايين متر مربع، منها 6 ملايين تحت التنمية، و3 ملايين لم تبدأ الشركة أى أعمال بها بعد.



وتباشر «رؤية» حاليا تنفيذ 3 مشروعات عقارية، الأول: «ستون بارك» القاهرة الجديدة، ويضم 1430 وحدة ما بين فيلات وعمارات ومبان إدارية على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، والثانى «تلال السخنة» على مساحة 2.5 مليون متر مربع بطول 6 كيلومترات، والمشروع الأخير «هضبة» فى مدينة السادس من اكتوبر على مساحة 35 فدانًا، ويضم «تاون هاوس» وفيلات بمساحات من 150 إلى 240 مترًا، باستثمارات مبدئية 300 مليون جنيه.

