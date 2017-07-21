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بورصة وشركات
تقليل الرسوم وجذب الصناديق أهم المطالب من ممثل النيل بالبورصة
الجمعة 21 يوليه 2017 04:48 م
البورصة المصرية4
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البورصة المصرية 5
شريف عمر
«تقليل الرسوم والاشتراكات المالية مع البورصة وشركات رعاية القيد، السعى الجاد للترويج لبورصة النيل، وجذب مزيد من المستثمرين والشركات الجديدة، إقناع بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول بالاستثمار فى أسهم النايلكس، وإزالة السمعة السيئة لتداولات بورصة النيل».. بهذه الرسائل جاءت مطالب مسئولى شركات بورصة النيل من أول مرشح وممثل لبورصة النيل فى عضوية البورصة للسنوات الأربعة المقبلة.
ومن المنتظر إجراء انتخابات لاختيار ممثل لشركات بورصة النيل بعضوية البورصة يوم الإثنين المقبل، ويتنافس على المقعد كل من منصور البربرى رئيس شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار، وأحمد بهاء الدين شلبى، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة إم بى للهندسة.
وناشد مسئولو الشركات، المرشح الفائز بالتركيز على تبسيط إجراءات القيد وطرح الأسهم فى البورصة، بجانب إعادة إحياء فكرة إنشاء صندوق حكومى للاستثمار فى أسهم النايلكس.
وكان محمد عمران، رئيس البورصة قد طالب فى فترات سابقة بتدشين صندوق حكومى أو خاص للاستثمار فى الشركات صعيرة الحجم، على أن تكون بورصة النيل هى الآلية الوحيدة المتاحة أمام هذا الصندوق للتخارج من الشركة الصغيرة عبر طرحها فى النيل؟.
بداية، قال أحمد زين، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة يوتوبيا للاستثمار العقارى، إن الأولوية المهمة لممثل بورصة النيل بعضوية البورصة، تتمثل فى العمل الجاد لخفض الرسوم والاشتراكات المالية التى تتحملها الشركات المقيدة، والمتمثلة فى القيد بالبورصة، والتعاقد مع راعى وشركة استشارات لرعاية القيد، بجانب الإدراج فى سجلات مصر المقاصة، وصولا لإعداد قوائم مالية ربع سنوية أو سنوية ونشرها.
وأضاف زين أن الشركات المقيدة أو الراغبة فى الانضمام لبورصة النيل هى شركات صغيرة للغاية، وتعمل فى نشاط رئيسى، لذا فمن غير المنطقى تحملها أعباء مالية مرتفعة، قبل أن تحصل على التمويلات اللازمة لتغطية التوسعات، مناشدا المرشح الفائز بالترويج الجيد لبورصة النيل وشركاتها أمام المؤسسات التمويلية وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار، باعتبارهم شريحة غائبة عن تداولات بورصة النيل.
وتساءل رئيس يوتوبيا العقارية، عن مصير الصندوق الحكومى، والذى أعلنت عنه البورصة منذ 10 سنوات والتى سيتكون من أموال بنوك مصرية للاستثمار فى أسهم شركات بورصة النيل، وهو الصندوق الغائب حتى الآن، والذى اختفى الحديث عنه، مؤكدأً أهمية هذا الصندوق باعتباره القاطرة التى من الممكن أن تعزز حماسة الصناديق الخاصة؛ للبحث عن الأسهم الواعدة والشركات ذات فرص النمو المرتفعة بالنايلكس.
وأشار إلى النايلكس تعانى حالياً من فقدان الثقة والاهتمام من الشركات الصغيرة فى الاستفادة من الدور التمويلى لسوق المال، بشكل يدفعهم للابتعاد عن البورصة.
وقال هيثم علام، عضو مجلس الإدارة، مدير علاقات المستثمرين بشركة المصرية لنظم التعليم، إنه فى البداية يطالب أول ممثل لبورصة النيل بإعادة دراسة الأهداف الرئيسية التى تم وضعها عند إطلاقها منذ 10 سنوات، وتقييم تلك الأهداف وما تم تحقيقه، وما الواجب تنفيذه فى المرحلة المقبلة لتطوير السوق الصغيرة.
وأضاف علام أن المتابع لبورصة النيل على مدار السنوات الماضية يلاحظ معاناة الشركات المقيدة من انخفاض أحجام التداول وعدم تحقيق الأهداف المنشودة، علاوة على انخفاض أهمية بورصة النيل ضمن منظومة سوق المال.
وناشد مجلس الإدارة الجديد بالسعى لتحسين السمعة السيئة لتداولات بورصة النيل خلال السنوات الأربعة المقبلة، ومراجعة قائمة الشركات المدرجة، وإجراء حملات ترويجية للنايلكس بهدف جذب مزيد من المستثمرين والشركات للقيد.
ودعى الممثل الفائز لمخاطبة بنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ لدراسة أسباب عزوف الصناديق عن الاستثمار فى أسهم بورصة النيل، وإزالة وتفنيد كل تخوفاتهم، والتركيز على وجود أسهم وشركات قادرة على تحقق معدلات نمو مرتفعة للغاية.
وتساءل عضو مجلس إدارة المصرية لنظم التعليم عن مصير الصندوق الحكومى الخاص بالاستثمار فى شركات بورصة النيل، والذى قد تم الإعلان عن دراسته منذ 10 سنوات.
وطالب أحمد لبيب، المدير المالى، ومدير علاقات المستثمرين بشركة يونيفرت للصناعات الغذائية، المرشح الفائز بالعمل على استمرار تطور البورصة والحفاظ على المكاسب السابقة، ومنها تعديل توقيتات التداول والتيسير على إفصاح الشركات ونشرها على شاشة التداول.
كما طالب محمد عبدالقادر، مدير إدارة الحوكمة لشركة مرسيليا للاستثمار العقارى، مجلس إدارة البورصة بالتركيز على جهود زيادة عدد الشركات المقيدة، بالتزامن مع توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بتداولات بورصة النيل، قائلاً : النيل بلا شركات جديدة أو مستثمرين جدد فلن تحقق الهدف التمويلى المطلوب، كما تقتل أيه فرص لتخارج حملة الأسهم.
وأشار عبدالقادر إلى أن المرشح الفائز عليه استغلال الفرصة الحالية بالدعم الحكومى المستمر فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة زيادة الاهتمام الحكومى ببورصة النيل باعتبارها ذراع سوق المال المرتبطة بالشركات الصغيرة، والعمل على تبسيط إجراءات القيد.
وشددت مصدر بشركة الدولية للثلج الجاف «ديفكو» على أهمية إعادة النظر فى الرسوم الدورية التى تتحملها الشركات المقيدة فى إطار الحرص على تقليل الأعباء المالية على الشركات الصغيرة، والتى تعانى أساساً من انخفاض الملاءات المالية.
وناشد البورصة بتسهيل الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالقيد أو الأخرى التى تؤدى لإيقاف التداول عن الأسهم، مؤكدة أن الضرر الأكبر على أى شركة مقيدة يمكن فى إيقاف التداول.
وشمل البرنامج الانتخابى لمنصور البربرى التركيز على خدمة شركات بورصة النيل، سواء المقيدة حالياً أو الراغبة فى القيد، وذلك باستهدافه خفض تكاليف ورسوم القيد، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لطرح الأسهم الجديدة، ومساندة الشركات فى الحصول على تمويلات من المؤسسات العاملة فى دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووضع البربرى فى صدارة برنامجه الانتخابى، العمل الجاد لتقليص الفترة الزمنية اللازمة لقيد الشركات الجديدة، وإعادة النظر فى رسوم القيد والتكاليف الدورية التى تتحملها الشركات المقيدة فى البورصة، لتتناسب مع الأعباء التمويلية، والمالية والتى تتحلمها الشركات فى النشاط التشغيلى.
وأشار إلى أنه سيحاول من خلال عضويته بالبورصة، إعادة عقد المؤتمر الدورى للترويج لبورصة النيل، موضحاً أنه يخطط لعقد مؤتمر دورى من جديد يضم كل الشركات المقيدة بـ "النايلكس" على أن يكون تحت رعاية البورصة، بهدف تبادل الآراء حول كيفية تطوير بورصة النيل، وجذب مزيد من الشركات للقيد والمستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات.
وتطرق إلى تمتع السوق المحلية فى الفترة الأخيرة بالعديد من المبادرات والتوجهات لخطط وتنمية المشروعات الصغيرة، ومنها الدور الحيوى لمؤسسات التمويل الدولية، والتى تعرض إحداها تغطية %70 من تكاليف إعداد دراسات الجدوى لتوسعات الشركات الصغيرة العاملة فى السوق المحلية، والتى تملك فرصاً جيدة للنمو وزيادة فرص العمل، وهى الخطوة التى يتطلع إلى تطبيقها بداخل شركات بورصة النيل.
وأكد البربرى امتلاكه خطة واضحة لتطوير الموقع الإلكترونى لبورصة النيل، ورغبته فى التواصل مع الجهات التنفيذية لعدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، والتى تتولى تدبير تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة الشركات المقيدة بالنيل فى الحصول على تمويلات بنكية فى إطار مبادرة البنك المركزى لإقراض الشركات الصغيرة.
ويرتكز أحمد بهاء الدين شلبى، فى برنامجه الانتخابى على عدة محاور منها تنشيط بورصة النيل، وزيادة حجمها، وإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية، وخلق بيئة أعمال قوية يجنى ثمارها جميع الأطراف المرتبطة بسوق المال، من خلال محور رئيسى وهو ملائمة التشريعات والإجراءات، والذى ينبثق منه عدة محاور فرعية، أبرزها تطبيق آليات الحوكمة وزيادة الثقة فى السوق بوجه عام.
وأشار شلبى إلى أن ذلك سيتم عبرالاهتمام بالتدريب لرفع جودة المتعاملين، وهم مديرو علاقات المستثمرين، والمديرون الماليون، والأعضاء المنتدبون للشركات، من خلال إعداد برامج تدريبية متنوعة ذات تدرج علمى، ونشر الوعى بآليات الحوكمة لزيادة الثقة بسوق المال، والتركيز على تنشيطه من خلال التسويق الإلكترونى، عبر خلق بنية تحتية موحدة تعتمد على الآليات التكنولوجية الحديثة لتفعيل مبدأ الشفافية وإتاحة مزيد من المعلومات، بجانب التحفيز السوقى لشركات السمسرة بوضع برامج لزيادة عدد المعاملات فى بورصة النيل.
ولفت إلى أن برنامجه يستهدف زيادة حجم السوق عبر التنوع الجغرافى للطروحات الجديدة، من خلال خلق إجراءات تشجيعية للشركات الراعية لتحقيق التنوع الجغرافى فى الطروحات الجديدة، لتوفير الفرص للشركات بالأقاليم خارج القاهرة، وتحفيزها لدخول سوق المال.
كما سيعمل على تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع معايير أكثر واقعية من رأس المال المدفوع كالقيمة السوقية للشركة، وإجمالى المبيعات، وذلك بهدف إعادة تقسيم الأسواق لخلق التوازن السوقى وزيادة فاعلية سوق المال، موضحاً أنه سيحاول إقناع مسئولى الشركات التى تبلغ إيراداتها السنوية نحو 200 مليون جنيه، وهى شريحة تضم 74 شركة للتحول من السوق الرئيسية إلى بورصة النيل.
ويعد تنشيط عملية التسويق وزيادة الوعى بالعملية الاستثمار فى البورصة من خلال صناديق الاستثمار، والمستثمرين، والشركات، أحد أبرز أهداف برنامج المرشح.
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