الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

حالة الطقس



المال - خاص



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غدًا السبت مائلًا للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفًا ليلًا، كذلك تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اختلال الملاحة البحرية هناك، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 24 30

مطروح 23 31

بورسعيد 25 31

دمياط 25 30

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 36

العريش 22 33

نخل 21 36

طابا 24 36

الطور 26 34

مرسى علم 29 35

الغردقة 28 37

شرم الشيخ 29 38

رفح 21 32

كاترين 19 34

سيوة 25 37

المنيا 24 35

الفيوم 25 35

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 25 40

وسط الدلتا 24 34

أسيوط 24 37

سوهاج 27 38

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

شلاتين 29 40

حلايب 30 36

الوادى الجديد 24 39

قنا 26 39

نويبع 27 37

السلوم 21 31