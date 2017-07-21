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اقتصاد وأسواق
إنهاء إجراءات 15 مشروعا صناعيا باستثمارات 3.4 مليار جنيه
الجمعة 21 يوليه 2017 02:31 م
طارق قابيل 11
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طارق قابيل 11
افتتاح 1573 مصنعاً جديداً باستثمارات 48 مليار جنيه العام الماضى مقارنة بـ 8 آلاف و270 خلال 8 سنوات
طارق قابيل : ضرورة وضع منهجية جديدة لتسعير الأراضى الصناعية تتوافق مع النظم العالمية
أحمد عبد الرازق : نسعى إلى خلق هوية جديدة للهيئة تعبر عن المفهوم الجديد كشريك للتنمية الصناعية
محمد ريحان:
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 15 مشروعاً صناعياً جديداً باستثمارات 3.4 مليار جنيه، قد تم إنهاء إجراءات إقامتها وجار تخصيص الأراضي اللازمة لها، لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروعا صناعيا يستهدف إنشاؤها قريباً باستثمارات 28 مليار جنيه، يصل حجم الاستثمار الأجنبى منها إلى 40 % بإجمالى استثمارات 11.5 مليار جنيه، في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود والطبية وقد تقدم لهذه المشروعات مستثمرون من كل من المملكة المتحدة ولبنان وألمانيا والكويت والصين، وهولندا والتشيك واليونان وتركيا والأردن والسعودية وسوريا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى بحث خلاله خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموح لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعى من خلال منظومة، لتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن المصانع التي تم افتتاحها خلال العام المالى 2016-2017 بلغت 1573 مصنعاً على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها إلى 48.2 مليار جنيه، وتحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه، ويعمل بها 52 ألف عامل في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه خلال الفترة من 2007 -2015 تم افتتاح 8 آلاف و270 مشروعاً صناعياً، بمعدل 827 مشروعاً سنوياً، منوهاً بأن العام المالى المنقضى حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي لعدد المشروعات (1573) التي تم افتتاحها خلال تلك السنوات.
وأكد أهمية دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الارتقاء بمنظومة الاستثمار في القطاع الصناعى، وجذب المستثمرين ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات واقتراح وتقديم الحلول لأى معوقات تواجههم، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة وإعداد الدراسات والمخططات لإحداث تنمية صناعية حقيقية على مستوى المناطق والقطاعات، من خلال تحديد الأراضى التي تخصص للأغراض الصناعية، والأنشطة والمنتجات المرتبطة بها، والتي يتم مزاولتها بالمناطق الصناعية، وكذا ميكنة وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة، ومنها إصدار التراخيص لإقامة المشروعات الصناعية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج للمناطق الصناعية، وإصدار النشرات الترويجية لها، فضلاً عن إنشاء بوابة إلكترونية تتاح عليها جميع خدمات الهيئة وكذا مشروعات الخريطة الاستثمارية .
وأضاف "قابيل" أن الاجتماع قد تناول أيضاً أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضى الصناعية، تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضى وعدم المغالاة فيها، خاصة وأن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار في القطاع الصناعى.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أننا نسعى خلال المرحلة الحالية لخلق هوية جديدة للهيئة تعبر عن المفهوم الجديد لها كشريك رئيسى في التنمية الصناعية، وذلك من خلال التأكيد على دور الهيئة في تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالإنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات، والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية، وتسعيرها للمستثمرين ووضع والقواعد العامة لتحفيزهم داخل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية، وأنشطة البحث العلمى والتكنولوجيا المرتبطة بها .
وزارة الصناعة والتجارة
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