سحر نصر لرئيس مجموعة الراجحى : نرحب بالمستثمرين السعوديين

المال - خاص:





التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المستثمر السعودى عبد الوهاب صالح الراجحى، رئيس مجموعة الراجحى السعودية، والتى تمتلك شركة "زادنا" للاستثمار الزراعى والتنمية العقاري، وذلك بمقر الوزارة.



وأكدت أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، فى ظل تصدر السعودية صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة فى مصر، واعتزام مجلس الأعمال المصرى السعودى رفع سقف الاستثمارات فى مصر، ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر، وهى تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.





وناقش الجانبان، استثمارات المجموعة الحالية فى مصر فى مجال الزراعة، وانتاج الزيتون وتصنيعه، والخطط المستقبلية للمجموعة للتوسع فى مصر وزيادة استثماراتها.





وأشاد "الراجحى" بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وعلى رأسها تصديق الرئيس، عبد الفتاح السيسى، قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تدفع شركة "زادنا" للاستثمار الزراعى والتنمية العقارى، لزيادة استثماراتها فى مصر، والمخطط أن تصل إلى 2 مليار جنيه، خلال الـ 5 سنوات المقبلة.





وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع معتز الألفى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكويتى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة للاستثمار.





كما ناقش الجانبان، زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر، وفى هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى فى المشروعات القومية، مثل محور تنمية قناة السويس.



وأعرب "الألفى" عن عزمه زيادة استثماراته، مما يساهم فى الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الاستيراد.

​



