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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
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17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
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بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب والمصوغات اليوم بأسواق مصر
الجمعة 21 يوليه 2017 11:02 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية ..
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
712 إلى 714
عيار 22
653 إلى 655
عيار 21
623 إلى 625
عيار 18
534 إلى 536
عيار 14
415 إلى 417
عيار 12
356 إلى 357
الأونصة
22,143 إلى 22,214
الجنيه الذهب
4,984 إلى 5,000
الكيلو
712,000 إلى 714,286
الذهب
أسعار الذهب
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