أبو زيد يعلن ضوابط تقنين أراضى الدولة بمطروح

علاء أبو زيد محافظ مطروح 22



معتز محمود:



أصدر اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، قرارا منذ قليل، يحدد الضوابط الواجب توافرها لتوفيق الأحوال المستقرة لحائزي أراضى الدولة.



اشترط القرار أن تكون الأراضى المقدم بشأنها طلبات التقنين، عليها زراعات جادة ومثمرة ومنتجة ومستقرة، وبها بنية أساسية ومساكن إيواء.



وأوضح القرار ضرورة تقديم الطلبات إلى الوحدة المحلية، الواقعة بنطاق الأرض المراد توفيق أوضاعها، ويرفق بالطلبات جميع المستندات الدالة على الحيازة الهادئة والمستقرة، بالنسبة للزراعات المنتجة، أو السكن .



وطالب القرار الوحدات المحلية بتسجيل الطلبات التى ترد إليها بسجلات تعد لهذا الغرض.

