٢.٥ مليون لمبة ليد وزعتها مصر الوسطى للكهرباء

اللمبة الليد



عمر سالم:



قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن الشركة ﻗﺎﺭﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 2.5 مليون ﻟﻤﺒﺔ ﻟﻴﺪ.



وأوضح أن تكلفة اللمبات تصل لنحو 62 مليون جنيه، وأن الشركة استلمت نحو 2.5 مليون لمبة، بنهاية شهرأبريل الماضى.



وأكد أن الشركة بدأت فى طباعة فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو تمهيدا لتحصيلها.



ﻳﺒﻠﻎ عدد ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ‏ شركة ﺷﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ الكهرباء‏، 3.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺭﺃﺳﻤﺎﻝها 449 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻐﻄﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺑﻠﻄﻴﻢ.

