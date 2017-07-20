تراجع عيار الذهب عيار 21 إلى 623 جنيها

عمر سالم:

ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ بختام تعاملات السوق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضا بنحو ٣ جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 623 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 626 جنيها، أمس.

ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 534 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 712 جنيها، ﻣﻘﺎﺑﻞ 715 جنيهًا، ﺃﻣﺲ.

ﻭﺃﺿاف ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ ارتفع ليسجل 4985 ﺟﻨﻴﻬﺎ، مقابل 5000 جنيه، أمس، واستقرت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ عند 1243 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ استقرار ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ وتراجع أسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، أﺳﻫما ﻓﻰ تراجع ﺳﻌﺭ المعدن الأصفر.