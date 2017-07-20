الرياض والدوحة تتصدران مكاسب 4 بورصات.. وهبوط أبوظبى ومسقط

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بصعود 4 مؤشرات بقيادة الرياض والدوحة، وهبوط 4 أخرى تصدرتها أبوظبى ومسقط؛ بسبب نتائج مالية أقل من التوقعات.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب أكثر من 0.4% ليصل إلى 7261 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة سابك للبتروكيماويات 1.1%، كما واصل سهم مصرف الإنماء أداءه القوي ليصعد 3.7%، وكان الأكثر تداولًا في السوق بعدما سجل البنك نتائج مالية فصلية أفضل من المتوقع أمس الأربعاء.





وكذلك مؤشر بورصة الدوحة زاد بنفس النسبة ليسجل 9542 نقطة ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ أن قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو.





وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 13715 نقطة، مع صعود سعر سهم البنك التجاري الدولي، وتقدم أيضًا مؤشر بورصة البحرين بنفس النسبة ليستقر عند 1320 نقطة.





وهبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.9% ليصل إلى 4552 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة مسقط خسر نفس النسبة لينزل إلى 4999 نقطة.



