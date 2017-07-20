الهند تناقش الإصلاحات الاقتصادية وتبادل الخبرات مع مصر

يقوم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، بتنظيم سلسلة ندوات المائدة المستديرة، وهي سلسلة ندوات شهرية يشارك فيها الشباب والأكاديميون ومحبو الثقافة والمجتمع المدني، وتتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكل من الهند ومصر.





تقام الندوة الثانية عشرة من سلسلة ندوات المائدة المستديرة، تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية: تبادل الخبرات بين الهند ومصر"، في الساعة الرابعة عصر يوم 27 يوليو بمقر مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي.





ويكتسب موضوع الندوة أهمية خاصة في هذا العصر الذي يشهد نمو نظام العولمة التي اضطرت الدول في أنحاء العالم المختلفة لإدخال تعديلات هيكلية على اقتصاداتها؛ حتى تتمكن من المنافسة بفعالية على المستوى العالمي، ولأن الإصلاحات الاقتصادية قد أصبحت حاليًّا أداة مهمة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي من أجل الارتقاء بحياة المواطنين.





وسوف تركز الندوة بشكل أساسي على إبراز ومناقشة وتقييم وتحليل الدروس المستفادة من خبرات الهند التي قامت بإصلاحات اقتصادية كبرى فيما مضى، كما تلقي الضوء على الأبعاد المختلفة لعملية الإصلاح من أجل الوصول لفهمٍ أفضل للعوامل التي تؤدى إلى تفعيل عملية الإصلاح بشكل ناجح وتحقيق الأهداف الرئيسية للنمو والتنمية على نحو مستدام.



