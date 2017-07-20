تداعيات أحداث الوراق.. أهم موضوعات توك شو الليلة

فريدة الشوباشي ضيفة على "كرسى الاعتراض" على المحور

تستضيف الإعلامية جيهان لبيب، فى السابعة مساء، ببرنامجها "كرسى الاعتراض" على شاشة المحور، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، في حوار حول المشهد السياسي المصري ما له وما عليه، كما تكشف عن آرائها واعتراضها على بعض القضايا والأشخاص وما نتج عن ذلك، ولماذا طالبت البرلمان بإعادة قانون من أين لك هذا، والاتهامات التى تُوجه للأزهر وكيفية الرد عليها.

كما تتطرق الحلقة إلى الدور الذي يقوم به الإعلام المصري واعتراضها على التناول الإعلامى لبعض القضايا، وما وجه اعتراضها على أداء بعض أعضاء مجلس النواب وبعض الهيئات والمؤسسات.







مقعد أمام الشاشة يناقش فيلم "سلامة" على الثانية

تقدم الناقدة والكاتبة الصحفية علا الشافعى حلقة جديدة من برنامج "مقعد أمام الشاشة" على شاشة القناة الثانية، فى العاشرة مساء، حيث تعيد من خلال الحلقة قراءة فيلم "سلامة" لكوكب الشرق أم كلثوم، ويحل على الحلقة ضيفًا الناقد الشاب والصحفى على الكشوطى.





دور الإعلام والفن فى مواجهة الإرهاب فى "الليلة" على الفضائية المصرية

يقدم برنامج "الليلة" على قناة الفضائية المصرية، فى الثامنة مساءً، حلقة خاصة عن دور الإعلام والفن فى مواجهة الإرهاب، وفى الحلقة يتم أيضًا الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، ويستضيف البرنامج الصحفى محمد كمال، مساعد رئيس تحرير الأخبار المسائى، والصحفى فتحى سليمان؛ للحديث فى هذا الشأن. البرنامج إعداد وتقديم محمد السماحى.





كواليس أحداث جزيرة الوراق فى "كلام تانى" على دريم

تقدم الإعلامية رشا نبيل، فى برنامجها "كلام تانى"، على قناة فضائية دريم فى العاشرة مساءً، حلقة خاصة عن جزيرة الوراق، حيث تطرح العديد من الأسئلة، منها ماذا حدث فى جزيرة الوراق؟ وحكايات وكواليس تصاعد الأحداث مع أهالى الجزيرة، وهل يملك المواطنون مستندات ملكية؟ وهل هناك تعديات على أملاك الدولة؟ وهل تم تقنين الأوضاع لأراضى الجزيرة؟

وتطرح رشا نبيل مع ضيوفها من داخل جزيرة الوراق العديد من الأسئلة، منها بعد تأجيل الحكومة قرارات الإزالة أكثر من مرة، هل تم تحديد من يستحق قرارات الإزالة؟ وما الحلول التى يقبلها أهالى الجزيرة للخروج من هذه الأزمة؟ ولماذا غاب النواب والبرلمان عن المشهد؟ وهل يمكن أن تتكرر هذه الأزمة فى جزيرة القرصاية وجزيرة الدهب؟ وما حقيقة مشروع تحويل "الوراق" إلى جزيرة عالمية، ولقاء مع أسرة المتوفى سيد طفشان.





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