غبور أوتو تتعاقد مع مصر للتأمين لإصلاح سيارات عملائها

تعاقدت شركة جي بي غبور أوتو مع شركة مصر للتأمين بهدف تقديم خدمات الإصلاح شاملة جميع أعمال الميكانيكا والكهرباء والسمكرة والدهان وقطع الغيار لعملاء مصر للتأمين من أصحاب السيارات هيونداي ومازدا وجيلي إمجراند وشيري.





بموجب هذه الاتفاقية ستقدم شركة جي بي غبور أوتو مزايا عديدة للعملاء في حال وقوع حادث للسيارة المؤمَّن عليها، أهمّها التواصل مع شركة مصر للتأمين لإرسال مندوب للمعاينة وإعداد تقرير عن الحادث وسرعة الانتهاء من الإجراءات وتسهيل عملية صرف مبلغ التعويض.





وسيكون للعميل الأولوية في إصلاح سياراته بأحد مراكز خدمات ما بعد البيع التابعة لشركة جي بي غبور أوتو بشكل سريع، دون الحاجة لحجز موعد مسبق أو الانتظار لوقت طويل.



