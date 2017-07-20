تراجع عائد أذون الخزانة بين 35 و86 نقطة بتعاملات اليوم

كشفت وزرة المالية، اليوم، أن متوسط العائد على أذون أجلي 91 و273 يومًا تراجع لما بين 35 و86 نقطة أساس على الترتيب (كل 100 نقطة أساس تعادل 1%).





يأتي ذلك بعدما قفز متوسط العائد على أذون الخزانة لمستوى 22.5% بعد زيادة العائد على الكوريدور بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأخير.





ويدشن البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة الحكومية لصالح وزارة المالية، يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.





وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يومًا 21.564%، مقابل 21.92% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما تراجع أدنى عائد 50 نقطة أساس إلى 20.498%، بينما انخفض أعلى عائد 31 نقطة إلى 21.689%، وغطّت البنوك العطاء 2.7 مرة.





فيما انخفض متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا 86 نقطة أساس، مسجلًا 21.582%، مقابل 22.444% الأسبوع الماضي، كما صعد أدنى عائد 125 نقطة أساس إلى 21.25%، وهبط أدنى عائد 95 نقطة أساس إلى 21.582% على الترتيب، لتغطي البنوك العطاء بنحو 3.2 مرة من قيمته.





ولم يفصح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي حتى الآن عن التفاصيل الأخرى للعطاءين، والخاصة بقيمة العروض المقدَّمة من البنوك وحجم القيمة التي حصلت عليها وزارة المالية من العطاءين، بجانب الفائدة التي طلبتها البنوك.



