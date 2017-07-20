EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
تراجع عائد أذون الخزانة بين 35 و86 نقطة بتعاملات اليوم
الخميس 20 يوليه 2017 05:41 م
وزارة المالية
أخر الأخبار
وزارة المالية
هبة محمد
كشفت وزرة المالية، اليوم، أن متوسط العائد على أذون أجلي 91 و273 يومًا تراجع لما بين 35 و86 نقطة أساس على الترتيب (كل 100 نقطة أساس تعادل 1%).
يأتي ذلك بعدما قفز متوسط العائد على أذون الخزانة لمستوى 22.5% بعد زيادة العائد على الكوريدور بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأخير.
ويدشن البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة الحكومية لصالح وزارة المالية، يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.
وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يومًا 21.564%، مقابل 21.92% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما تراجع أدنى عائد 50 نقطة أساس إلى 20.498%، بينما انخفض أعلى عائد 31 نقطة إلى 21.689%، وغطّت البنوك العطاء 2.7 مرة.
فيما انخفض متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا 86 نقطة أساس، مسجلًا 21.582%، مقابل 22.444% الأسبوع الماضي، كما صعد أدنى عائد 125 نقطة أساس إلى 21.25%، وهبط أدنى عائد 95 نقطة أساس إلى 21.582% على الترتيب، لتغطي البنوك العطاء بنحو 3.2 مرة من قيمته.
ولم يفصح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي حتى الآن عن التفاصيل الأخرى للعطاءين، والخاصة بقيمة العروض المقدَّمة من البنوك وحجم القيمة التي حصلت عليها وزارة المالية من العطاءين، بجانب الفائدة التي طلبتها البنوك.
كان متوسط العائد على أذون الخزانة قد تخطّى مستوى 22% بما يعتبر أعلى مستوى تاريخي منذ أكثر من 7 أعوام، خاصةً بعد قيام البنك المركزي يوم الخميس 6 يوليو الماضي برفع سعر الكوريدور (عائد الإيداع والإقراض لديه لليلة واحدة) بواقع 200 نقطة دفعة واحدة، بما انعكس بصورة مباشرة على توظيفات البنوك في تلك الأدوات.
الرقابة والإشراف بالبنك المركزى
البنك المركزى
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا