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سيـــاســة
وزير الخارجية : مصر مستاءة من أمريكا
الخميس 20 يوليه 2017 04:49 م
سامح شكري 3
أخر الأخبار
سامح شكري 3
لا نفهم سبب التمييز بين الإرهاب وجماعات المعارضة السياسية العنيفة
القول بأن الهجمات الإرهابية يمكن أن تحدث في أي مكان في مصر "غير دقيق"
المال - خاص
قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، كلف السفارة المصرية في واشنطن بنقل رسالة استياء للخارجية الأمريكية، للصياغة المستخدمة في بيانها الخاص بتحديث إرشادات السفر إلى مصر، والصادر أمس.
وأضاف أن السفارة فى واشنطن قامت بنقل الرسالة إلى الجانب الأمريكي، موضحةٓ أن ما تضمنه بيان ارشادات السفر من ذكر أحداث إرهابية وقعت منذ سنوات دون الإشارة إلى تاريخ حدوثها، يعطي انطباعاً خاطئاً لمن يقرأ البيان بأنه يشير إلى هجمات إرهابية حديثة.
وتابع :" كما أن التمييز بين جماعات إرهابية وما يُسمي بـ" جماعات معارضة سياسية عنيفة" هو تمييز غير مقبول، نظراً لأن كل جماعة سياسية تستخدم العنف هي جماعة إرهابية".
وأضاف أن إشارة البيان إلى أن الهجمات الإرهابية يمكن أن تحدث في أي مكان في مصر، هي إشارة تفتقد الدقة وتعطي انطباعا سلبيا خاطئا عن الوضع الأمني فى مصر، بل وتتعارض مع إشارات اخرى واردة فى البيان ذاته تشير الي ان سلطات الامن المصرية تكثف من تواجدها فى المناطق السياحية والمناطق الاستراتيجية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مبديا الاندهاش لكون الخارجية الامريكية تصدر مثل تلك البيانات التى تحذر من السفر الى مصر، فى الوقت الذى لا تتعامل فيه بنفس الأسلوب مع دول أخرى تتعرض لهجمات واعتداءات ارهابية مماثلة، معلقاً " نتوقع المزيد من التضامن مع مصر فى مثل تلك الظروف".
أمريكا
وزارة الخارجية
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