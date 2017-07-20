10 معلومات عن قطار السيسي المكهرب.. وكندا تطلق مشروعًا مماثلًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعٍ عقده أمس الأول مع ممثلي تحالف الشركات الصينية التي ستُنفذ مشروع القطار الكهربائي الرابط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بمدينة العاشر من رمضان، ضرورة العمل على ضغط البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع بحيث يتم الانتهاء منه بالكامل خلال عامين.





وترصد "المال" أهم 10 معلومات عن المشروع، وأهم الدول التى تسعى لتنفيذ مشروع مماثل للمشروع المصري، والذى يتطلب توفير 515 مليون دولار، أو ما يعادلها بالجنيه، تمثل قيمة الشق المحلي المقرر تمويله من الخزانة العامة للدولة، ويعد أحد أسباب تأخر توقيع العقد مع الجانب الصيني، بحسب تصريحات مصدر مسئول، لـ"المال".





1. تقدر تكلفة تنفيذ المشروع بـ1.254 مليار دولار، تنقسم لشقين، بواقع مبلغ 739 مليون دولار من خلال قرض صينى ميسّر، وتوفير الـ515 مليون دولار المتبقية من الموازنة العامة للدولة.





2. يبلغ طول خط سير القطار 68 كم، وسرعة القطارات المعلنة ستكون 120كم/ س.





3. سعر التذكرة المقترحة 25 جنيهًا للرحلة، وتقديم خصم لحاملي الاشتراكات.





4. ينفذ المشروع 4 شركات، منها 3 شركات مصرية وهي: المقاولون العرب، وبتروجت، وأوراسكوم، وتحالف شركة أفيك الصينية التى ستنفذ أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم وتصنيع وتوريد الوحدات.





5. مشروع القطار المكهرب أول من طرح فكرته الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق، واستكمل مفاوضاته وزير النقل الأسبق المهندس هانى ضاحى، ثم توقف أثناء وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى، وأعاد مفاوضات تنفيذه وزير النقل السابق الدكتور جلال سعيد، ويستكمل مفاوضاته حاليًّا الدكتور هشام عرفات.





6. يبدأ خط سير القطار من مدينة السلام فى اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، ثم إلى العاشر من رمضان.





7. مشروع القطار المكهرب يشتمل على 14 محطة سطحية.





8. أهم محطات القطار: عدلى منصور، والعبور 1، والعبور 2، والمستقبل، بالإضافة إلى محطات: الشروق 1، والشروق 2، وبدر، والروبيكى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة المنطقة الصناعية، ورمضان 1، ورمضان 2.





9. المشروع مرتبط بشبكة مترو أنفاق القاهرة عبر محطة عدلى منصور بالسلام، آخِر محطات الخط الثالث للمترو.





10. فترة تنفيذ المشروع 24 شهرًا، و20 قطارًا ستعمل على الخط وفقًا للتصميمات الهندسية المعلنة فى الوقت الحالي.





على صعيد متصل قام صندوق معاشات كندي مسئول عن تمويل مشروع شبكة قطار مكهرب بطول 67 كيلومترًا يربط أحياء مدينة مونتريل الكبرى، بمهاجمة وكالة البيئة في المدينة بعد أن شككت في التكلفة الباهظة البالغة 5.5 مليار دولار لإنشاء القطار المشتمل على 27 محطة.





وبحسب أحد المواقع الإخبارية الكندية فإن زمن الانتظار في المحطات لا يتجاوز دقيقتين ونصف إلى عشر دقائق.





وأعلن عمدة المدينة دينس كودير، ورئيس الوزراء فيليب كولارد، عن تدشين المشروع في يناير 2017، وفي جلسة مشاورات عامة جرت، الصيف الماضي، قالت مسئولة في وكالة البيئة إن المشروع سيكون أكثر مشروعات المواصلات تكلفة للمسافر الواحد في شمال أمريكا.

وانتقدت الوكالة في تقريرها حول المشروع افتقاده أرقامًا محددة حول عدد المسافرين المستفيدين من المشروع وكفاية التمويل والتأثير البيئي له.





وردّ مدير الصندوق على تقرير الوكالة بالقول إنها تقاعست عن مراجعة اقتراح إنشاء المشروع وأغفلت قراءة 1200 صفحة من التقرير المشتمل على 8297 صفحة، بجانب أن تقييمها للمشروع كان مليئًا بالأخطاء ومضللًا.





وقال متحدث باسم وزير المواصلات، في مقاطعة كيوبيك الكندية لورانت ليسارد، إن المشروع سيتم تنفيذه دون تأخر، معلنًا البدء في الإنشاءات بنهاية 2017، على أن يتم تسيير أول قطار في أواخر 2020.



