كاسبيرسكي لاب تطلق تطبيقًا مجانيًّا لبطاريات أجهزة الأندرويد‎

أعلنت شركة كاسبيرسكي لاب إطلاق تطبيقها الجديد "باتري لايف" (Battery Life) لمستخدمي أجهزة الأندرويد. وتم تصميم هذا التطبيق المجاني لنجدة مستخدمي المحمول في اللحظات الحرجة، عندما ينخفض مؤشر بطارية الهاتف المحمول في أكثر اللحظات حاجة إليه.





ووفقًا لدراسة سابقة فإن 9 من أصل 10 أشخاص يشعرون بالذعر عندما ينخفض مؤشر بطارية هواتفهم. وليس ذلك مستغربًا بالنظر إلى أن الناس يشعرون بالقلق عندما يكونون بعيدين عن أجهزتهم النقالة، أكثر من بُعدهم عن شركائهم الحقيقيين.





ويقوم تطبيق كاسبيرسكي لاب الجديد بتحليل جميع التطبيقات على جهاز المستخدم ويحدد منها تلك التي تستهلك معظم الطاقة. ويعد ذلك أمرًا مهمًّا بشكل خاص، حيث إن 96% من التطبيقات على أجهزة أندرويد تعمل في الخلفية، حتى لو لم يقم المستخدم بإطلاقها.

ويمكن لتطبيق "باتري لايف" أن يُوقف استهلاك الطاقة ذاك بلمسة واحدة، ومن ثم تمديد عُمر بطارية الجهاز. كذلك سيظهر تطبيق "باتري لايف" رسالة عاجلة للمستخدم إذا بدأ أي تطبيق باستهلاك طاقة أكثر من المعتاد.





كما أن هناك ميزة أخرى مفيدة لتطبيق "باتري لايف" تتمثل في قدرته على حساب الوقت المتبقي قبل انتهاء شحن بطارية الهاتف الذكي تمامًا. وتعطي هذه البيانات المستخدمين الفرصة لإيجاد وسيلة عاجلة لشحن هواتفهم؛ حتى لا يبقوا دون اتصال عندما يكونون في أشدّ الحاجة إليه. وبالمثل، وأثناء الشحن، يقوم تطبيق "باتري لايف" باحتساب الوقت المتبقي حتى تمتلئ البطارية.





وحول التطبيق قالت إيلينا خارشينكو، رئيس إدارة المنتجات الاستهلاكية لدى كاسبيرسكي لاب: "يشتمل نهجنا لحماية المستخدمين السعي للحد من المخاطر الرقمية إلى أدنى حد ممكن على جميع الجبهات، وليس فقط في مجال التهديدات السيبرانية. ومن هذا المنطلق يساعد تطبيق "باتري لايف" المستخدمين على البقاء على اتصال دائم. ومع ذلك فمن المهم أيضًا أن نتذكر أمن الإنترنت كلما قمنا باستخدامه. كذلك، من المهم بشكل خاص التأكد من حماية الخصوصية من أعين المتطفلين، وحماية الأجهزة من الفقدان أو السرقة. وقد قمنا بإعداد حلول لجميع هذه المخاوف".



