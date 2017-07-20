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سيـــاســة
رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
الخميس 20 يوليه 2017 03:34 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والستون لثورة 23 يوليو المجيدة، وكان نصها كالتالي:
"الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والستون لثورة 23 يوليو المجيدة.
هذه المناسبة التاريخية، ستظل دائما حاضرة فى وجدان الشعب المصرى بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وبما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها فى حياة حرة كريمة.
وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، ندعو المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يسدد خطاكم لتحقيق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم وازدهار".
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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