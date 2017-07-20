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اقتصاد وأسواق
الري تجتمع لمناقشة الإدارة الرشيدة لخزان الحجر الرملى النوبى
الخميس 20 يوليه 2017 03:18 م
اجتماع المركز القومى لبحوث المياه
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اجتماع المركز القومى لبحوث المياه
المال ـ خاص
عقد المركز القومى لبحوث المياه، التابع لوزارة الري والموارد المائية، اليوم الخميس، الاجتماع الفنى لدعم جهود إعداد وثيقة مشروع "تهيئة تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي (SAP) للإدارة الرشيدة والمنصفة لخزان الحجر الرملى النوبى"، بحضور أعضاء الهيئة المشتركة لخزان الحجر الرملي النوبى من الدول الأعضاء "مصر، وليبيا، والسودان، وتشاد،" أو ممثلى مكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور shaminderpuri -الخبير الدولى للخزانات الجوفية.
وتمثل الهدف من الاجتماع فى الحوار بين الدول الأعضاء في الهيئة بغرض التوافق حول المقترح النهائى للمشروع، والذى يجرى إعداده الآن من قبل اليونسكو وبمشاركة الدول لتقديمه لمكتب الأمم المتحدة الإنمائى.
وافتتح الاجتماع الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، مشيرًا إلى أهمية هذا الإجتماع الذي يتيح للدول الأعضاء إضافة كافة متطلبات الدول قبل إعداد الوثيقة النهائية للمشروع، وكذلك للتحضير لاجتماع الخرطوم فى شهر سبتمبر المقبل لاعتماد وثيقة المشروع.
وعقد اجتماع مصغر لمجلس إدارة الهيئة المشتركة لخزان الحجر الرملى النوبى، وذلك للإعداد لاحتفالية مرور 25 سنة على إنشاء الهيئة والمقرر عقدها بالخرطوم، خلال الفترة من 5-7 ديسمبر المقبل.
الرى
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